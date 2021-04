Van Gogh Museum-directeur Emilie Gordenker: ‘Er schuilt een zekere tragiek in onze situatie’

Emilie Gordenker ontvangt haar bezoek in een vrijwel ­verlaten museumkantoor in de Gabriël Metsustraat om terug te kijken op haar eerste, roerige jaar als directeur van het Van Gogh Museum. Kort nadat zij overkwam van het Mauritshuis in Den Haag, ging het museum op slot. Sindsdien is ze niet of nauwelijks in haar museum geweest, want ze maakt voor zichzelf geen uitzondering. ,,Ik vraag alle medewerkers om thuis te werken, dan moet ik dat van mezelf ook doen. Je hebt toch een voorbeeldfunctie.”