Van Gogh Museum had bijna niet bestaan

Door de weigering van Jo zijn de werken nu niet te zien in het naar Helene genoemde museum in nationaal park De Hoge Veluwe, maar in Amsterdam. Het museum daar werd in 1973 geopend met 200 schilderijen, 600 tekeningen en vele brieven van Van Gogh uit de nalatenschap van Jo en haar zoon Vincent Willem.

Roelie Zwikker, onderzoeker bij het Van Gogh Museum, ontdekte dat Kröller zijn bod in de zomer van 1911 deed voor het museum dat zijn vrouw toen al in gedachten had en publiceert daar maandag het het stuk An offer you can refuse over.