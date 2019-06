Van Kiki aan het net naar Aida aan de Nijl

Fascinerend schouwspel, afgelopen dagen op het Autotron-terrein: terwijl de ene stroom vrachtwagens de afgebroken tribunes en hospitality-tenten van het grootste grastennistoernooi in Nederland afvoert, rijdt de ene na de andere truck juist via een andere ingang het complex op voor het volgende grote evenement: Aida in Concert. Als werklui die in hetzelfde huis werken; zolang de tegelzetter en de keukenmonteur elkaar niet tegenkomen, lopen ze elkaar ook niet in de weg.



,,We zijn gewend aan het huisvesten van grote evenementen en voor ons geldt net als bij theaters: elke dag leegstand is er eigenlijk eentje te veel,’’ merkt Jeroen Dona op – directeur beurzen & evenementen van Libéma, het bedrijf dat het Autotron-complex exploiteert. ,,Maar ik zeg er in alle eerlijkheid wel bij: een dagje extra om op te bouwen was helemaal niet erg geweest.’’



Zeker niet gezien de gevolgen van de voorjaarsstorm die eerder deze maand over Nederland trok en de achterwand van het concertpodium vernielde. Hoewel de concertversie van de musical, met Willemijn Verkaik, Freek Bartels, April Darby en Tony Neef en een 14-koppig orkest op de bühne, pas vanavond in première gaat, werd het podium al voor het tennistoernooi Libéma Open opgebouwd. Kiki Bertens en de overige deelnemers mochten absoluut geen hinder ondervinden van de zwoegende opbouwploegen.