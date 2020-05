Van kinderporno tot een recordbrekende plaat: hoe rapper 6ix9ine zijn criminele carrière uitmelkt

There’s no such thing as bad publicity, en dat weet 6ix9ine beter dan wie dan ook. De rapper is bepaald geen lieverdje, maar is er wel in geslaagd om een carrière te bouwen op zijn slechte imago. Niet ondanks zijn bedenkelijke reputatie, maar eerder dankzij: de man was al beroemd voor hij nog maar een voet in de muziekwereld zette.