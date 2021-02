Van misbruik beschuldigde Marilyn Manson voelt zich onveilig en huurt beveiliging in

Game of Thro­nes-kop­pel Kit Harington en Rose Leslie ouders geworden

16 februari Game of Thrones-acteurs Kit Harington en Rose Leslie hebben hun eerste kindje gekregen. Het gaat om een jongetje, zo heeft het management van Herington laten weten aan E! News. Eerder doken al foto’s op van het stel met hun baby in Londen. Hoe het kindje heet, is niet bekendgemaakt.