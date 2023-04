Van proosten met Poetin tot coronatrip Griekenland: ‘Deze koning balanceert op heel smal koord’

vier sterren Recensie: Rachel Weisz overtuigt in Dead Ringers als tweeling, zussen zijn elk op hun eigen manier angstaanja­gend

Het vertolken van een eeneiige tweeling is voor acteurs een heerlijke uitdaging. Jeremy Irons speelde tegenover zichzelf in de klassieker Dead Ringers (1988) van regisseur David Cronenberg. Hij overtuigde volledig als twee gynaecologen die ongegeneerd misbruik maakten van hun uiterlijke gelijkenis. Zelfs in liefdesaffaires wisselden zij elkaar af.