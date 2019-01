Van Soelen geridderd voor bijdrage aan cultuur

Peter R. de Vries onder vuur na ‘zeuren’ over verkeers­boe­te

13:22 Misdaadverslaggever Peter R. de Vries (62) heeft op sociale media een golf kritiek over zich heen gekregen, nadat hij op Twitter had geklaagd over een verkeersboete die hij gisteren in zijn brievenbus vond. Volgens de crimejournalist kreeg hij de bekeuring, omdat hij ‘slechts’ één kilometer te hard reed met zijn bolide. Een terechte prent, vindt menigeen.