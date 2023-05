Van Velzen, Glen Faria en Tania Kross mentoren in Zing!

In de eerste afleveringen staan de audities centraal en kiezen de mentoren per aflevering één zanggroep uit die ze in de weken daarna begeleiden. Vanaf de kwartfinales is er een 31-koppige jury die bepaalt wie er doorgaan naar de volgende ronde. Die jury bestaat onder meer uit muzikanten, zangdocenten, een dirigent en producers.

De rol van mentor is niet nieuw voor Van Velzen. De zanger was een van de eerste The Voice of Holland-coaches. Ook kwam hij met het idee van de bekende draaiende rode stoelen. Glen Faria was eerder coach bij het RTL-programma The Talent Project, dat in 2018 werd uitgezonden. Van Velzen zat tijdens dat programma in de jury.