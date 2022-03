Vanavond op tv: Abominable, Het jaar van Fortuyn en Prikkels

Twintig jaar na de opkomst van Pim Fortuyn is er een toneelstuk: ‘Verrék, alles wat ik speel is echt gebeurd’

In het toneelstuk Fortuyn, Opstand aan de Maas kruipt John Buijsman (bijna 69) vanaf vanavond in de huid van Cor Troost - rijschoolhouder, snackbareigenaar, ex-bokser, Rotterdams kruitvat zonder lontje dat in 2002 de volkse rechterhand van Pim Fortuyn werd. Cor staat voor oud-politicus Dries Mosch die dat allemaal was en is. Acteur en alter ego samen aan de koffie in het Oude Luxor. ,,Of de situatie van 2002 te vergelijken is met nu? Misschien is het nog erger.’’

19 maart