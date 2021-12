Vanavond op tv: Amalia 18 jaar, Zina en Ajax – Sporting Portugal (Champions League)

Call in the Cheapskates

Speciale uitzending

TLC – 20.30 uur



Voormalig worstelkoningin Goldy Locks weet gierigheid al jaren naar een hoger plan te tillen. Ze schroomt er bijvoorbeeld niet voor om haar lunch uit een prullenbak te halen. In de special Call in the Cheapskates wordt ze gekoppeld aan Tracey en Kevinx die, ondanks het feit dat de dollars tegen de plinten klotsen, structureel in de min staan. Weten Goldy’s bespaartips hen uit het rood te helpen?

De reis van je genen

Nieuw programma

RTL 4 – 20.30 uur



Terwijl de meesten van ons wel weten aan wie ze die o-benen of wipneus te danken hebben, hebben anderen geen idee wie hun ouders zijn. In De reis van je genen helpen Caroline Tensen en familiedetective Els Leijs mensen om door middel van stamboomonderzoek en een duik in de DNA-databanken de puzzel eindelijk compleet te krijgen.

Amalia 18 jaar

NPO 1 – 20.33 uur



Amalia is achttien! In Amalia 18 jaar loopt Dionne Stax door het leven van onze toekomstige vorstin en spreekt ze met diverse experts om erachter te komen wat voor een koningin Amalia wordt. En hoe bereid je je eigenlijk voor op zo’n grote rol? Lees hier het exclusieve interview met Claudia de Breij over de biografie die ze schreef over Amalia.

UEFA Champions League: Ajax – Sporting Portugal

RTL 7 – 20.55 uur



Dankzij vier doelpunten van Sébastien Haller en eentje van Steven Berghuis werd Sporting afgelopen september met de Portugese staart tussen de benen terug naar Lissabon gestuurd. Haller doet het sowieso goed in het miljoenenbal: twee weken geleden trapte hij Ajax tegen Besiktas nog naar de groepswinst.

Zina

Nieuwe serie

NPO 3 – 21.10 uur



De Marokkaans-Nederlandse Amal heeft haar leven goed op de rit. Ze heeft een baan, een huis, een hechte vriendinnenclub en staat aan de vooravond van haar huwelijk met Younes, type ideale schoonzoon. Juist dat doet haar twijfelen aan alle verwachtingen die haar door anderen en door zichzelf worden opgelegd. Ze heeft bijna alle hokjes op haar lijstje afgevinkt. Maar is ze gelukkig? Dat twijfelachtige gevoel wordt extra aangewakkerd als haar bruiloft uitmondt in een drama, waarna iedereen binnen haar familie en schoonfamilie een mening heeft. Vooral over Amal.

