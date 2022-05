Vanavond op tv: Amazing Grace, Het Dorp en Jos

Spreek! Nu!

NPO 1 – 21.54 uur



Het is niet alleen de grote frustratie van nabestaanden, maar ook van justitie: cold cases. Onopgeloste moord- en zedenzaken, die jarenlang op de plank blijven liggen en waarvan de dader nog altijd vrij rondloopt. In Spreek! Nu! geven politie en justitie het startsein om een oude moordzaak alsnog op te lossen door een unieke, spraakmakende opsporingsactie te beginnen.

Het Dorp

NPO 1 – 21.22 uur



De grote stad is leuk, maar als je bedenkt dat je inmiddels drie ton neerlegt voor een garagebox, is het geen verrassing dat jonge gezinnen tegenwoordig een huis kopen in een gezellig dorp. Maar zijn die dorpen nog wel wat ze ooit waren? Acteur Huub Stapel en schrijver Wim Daniëls reizen in Het dorp opnieuw op motor met zijspan door het land op zoek naar het dorpsgevoel. Bestaat het nog?

Jos

Nieuw programma

NPO 3 – 21.02 uur



De één mag hem, de ander niet. Maar Jos (Diederik Ebbinge) is misschien wel de meest oprechte man die er bestaat. Sociaal gezien is hij niet helemaal als anderen, maar dat maakt hem niet uit. Na zijn scheiding lijkt het geluk hem toe te lachen, maar dat verandert als zijn ex Ineke (Camilla Siegertsz) opeens voor zijn deur staat.

Volledig scherm Diederik Ebbinge (52) speelt in de nieuwe komische dramaserie 'Jos'. © AVROTROS

Donald Trump: A Faking It Special

Discovery – 22.30 uur



Donald Trump is een man die velen niet vertrouwen. Terwijl hij de term ‘fake news’ regelmatig plakte op berichtgeving die hem niet zinde, wordt er ondertussen aangenomen dat hij zelf meer dan 22.000 misleidende uitspraken heeft gedaan in de vier jaar van zijn presidentschap. In A Faking It Special leggen drie experts in lichaamstaal, linguïstiek en forensische psychologie Trumps woorden, handelingen en gedrag onder een vergrootglas. Kunnen zij achterhalen wanneer Trump onwaarheden sprak?

Volledig scherm Donald Trump. © AP

Amazing Grace

NPO 1 – 20.23 uur



Gospel verbindt en geeft hoop. Toch hebben de bekende Nederlandse zangvogels maar weinig op met deze reli-klanken. In Amazing Grace duiken Charly Luske, Carolina Dijkhuizen, Lucas Hamming, Desray Manders, Lisa Loeb, Edwin Jonker, Elske DeWall en Dries Roelvink onder leiding van Berget Lewis en Shirma Rouse in de wereld van de gospel. Wie wordt de Aretha Franklin van Nederland?

