Vanavond op tv: Big Brother De Finale, Furia en Nederland - Denemarken

Omdat er iedere dag heel veel te zien is op televisie, lees je hier iedere ochtend de kijktips voor vanavond. Dit zijn de aanraders voor zaterdag 26 maart. Bekijk hier de volledige tv-gids.

Big Brother De Finale

RTL 5 – 20.00 uur



Ruzie, achterklap, ontluikende liefdes, gebroken enkels en grensoverschrijdend gedrag; het afgelopen seizoen van Big Brother leek misschien onvoorspelbaarder dan ooit, maar bleek uiteindelijk net zo’n platgetreden pad als het echte leven. Na elf weken van eenzame opsluiting is de dag daar voor de drie finalisten. Wie heeft zich de afgelopen weken het populairst gemaakt bij kijkers en medebewoners en gaat naar huis met de jackpot?

Furia

NPO 3 – 20.26 uur



Op de vlucht voor zijn verleden verhuist voormalig undercoveragent Asgeir samen met zijn dochtertje naar het rustige dorpje Vestvik in het westen van Noorwegen. Maar de verhuisdozen zijn nog niet uitgepakt of hij wordt al geconfronteerd met een extreemrechtse terreurcel. Samen met geheim agente Ragna raakt Asgeir al snel betrokken in een complot dat het plaatselijke conflict ver overstijgt en de twee uiteindelijk van de Noorse fjorden naar Berlijn brengt.

Volledig scherm Een beeld uit Furia. © VRT

Voetbal: Oefeninterland Nederland – Denemarken

NPO 1 – 20.26 uur



In aanloop naar de Nations League neemt het Nederlands elftal het op tegen zowel Denemarken als Duitsland in vriendschappelijke oefenwedstrijden. De Denen leken tijdens het EK in eerste instantie machteloos door de hartstilstand van Christian Eriksen, maar behaalden onder leiding van Simon Kjær uiteindelijk de halve finale.

Verborgen verleden

NPO 2 – 20.40 uur



Dit keer geen koffers en paspoortcontrole; Floortje Dessing laat het vliegtuig even voor wat het is en gaat dit keer op reis door haar familiegeschiedenis. Dat is er een vol uitzonderlijke figuren en gebeurtenissen. Van wie komen bijvoorbeeld haar reisgenen en wie was haar biologische opa?

Volledig scherm Floortje Dessing in Verborgen verleden. © NTR

Balthazar

Nieuw seizoen

Eén - 24.00 uur



Raphaël Balthazar is misschien wel een van de meest getalenteerde forensisch pathologen van zijn generatie. Hij is charmant, knap, intelligent en kan de doden als geen ander laten spreken, maar denkt tegelijkertijd ook alles beter te weten. Samen met politiecommissaris Hélène Bach duikt de forensisch patholoog opnieuw in een serie moorden.

