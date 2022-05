Vanavond op tv: Boerderij Van Dorst, College tour en Return of the Jedi

Boerderij Van Dorst

NPO 3 – 20.19 uur



Het format van Boerderij Van Dorst is even simpel als dat het briljant is: ergens aan de rand van Apeldoorn verblijft Raven van Dorst rond in een vervallen boerderij. Raven nodigt elke week twee bekende Nederlanders uit, die hen tussen het schoffelen door interviewt. De eerste gasten van dit tweede seizoen: cabaretière Eva Crutzen en goochelaar Hans Klok.

College Tour

NPO 2 – 20.20 uur



Tien jaar geleden ging de toen 21-jarige TUe-student Lex Hoefsloot samen met zijn team in een zonne-auto voor de winst in de World Solar Challenge. Inmiddels staat hij aan het hoofd van Lightyear, een bedrijf dat zonne-auto’s voor het grote publiek ontwikkelt. Deze zomer moet de Lightyear One af zijn. Met zonnepanelen op het dak kan de auto lange afstanden rijden, zonder bij te hoeven laden aan een paal.

Volledig scherm College Tour met Twan Huys. © KRONCRV

Islands of the Pacific

Eén – 21.30 uur



Nadat hij elk eiland in de buurt van Engeland, de VS en Australië al heeft bezocht, pakt Martin Clunes dit keer het vliegtuig richting de Stille Oceaan. Zijn reis begint in Frans-Polynesië, waar hij met haaien zwemt, het eco-resort van Marlon Brando bezoekt en naar de afgelegen Marquesaseilanden zeilt, waar hij kennismaakt met de lokale paardenfluisteraar.

Vier is te veel

Nieuw programma

SBS6 – 20.30 uur



In het presentatie debuut van Sander Lantinga komen vier studenten samen. Tot dusver niets nieuws. Maar om de prijzenpot te vullen, zijn er telkens vier dezelfde antwoorden nodig. Wie laat zich overreden door de overtuigingskracht van z’n medequizzers en wie kiest er uiteindelijk tóch voor z’n eigen gelijk?

Return of the Jedi

Veronica – 20.00 uur



In het slot van de trilogie bereidt de Empire zich voor om de Rebellion voorgoed weg te vagen met de Death Star. Han Solo (Harrison Ford) is in de handen gevallen van gangster Jabba de Hutt, waaruit Chewbacca en prinses Leia (Carrie Fisher) hem te vergeefs proberen te bevrijden. In een laatste duel staan Luke Skywalker (Mark Hamill) en Darth Vader tegenover elkaar.

