Vanavond op tv: Car Wars, Parasite en CHANSONS!

Car Wars

Finale

SBS6 – 20.30 uur



De afgelopen weken hebben bekende Nederlanders zich weer eventjes kind gevoeld door met radiografisch bestuurbare autootjes te spelen. Dat deden ze niet alleen voor de lol, maar ook om geld te winnen voor een goed doel. In de grote finale nemen de overgebleven coureurs het tegen elkaar op voor de grote prijzenpot.

90 Days Fiancé: The Other Way

TLC – 20.30 uur



In de normale versie van deze realityserie komen singles naar Amerika voor de liefde, of een verblijfsvergunning. In deze nieuwe variant verhuizen verliefde Amerikanen naar het land van hun buitenlandse liefde. Zoals de 45-jarige Ellie die naar Colombia vertrekt om bij haar 38-jarige vriend Victor te kunnen zijn. Maar er is letterlijk en figuurlijk een storm op komst.

Parasite

Canvas – 21.20 uur



De familie Kim verdient de kost met het vouwen van pizzadozen voor een lokale pizzaketen. Tot zoon Ki Woo als bijlesleraar aan de slag kan bij de rijke familie Park. De Kims nemen huize Park stukje bij beetje over. De film won in 2020 vier Ocars, waaronder die voor Beste Film.

CHANSONS!

Nieuwe show

NPO 1 – 21.30 uur



Rob Kemps zit vol met verrassingen. De zanger van Snollebollekes won niet alleen De Slimste Mens, hij bleek ook gek te zien op Franse chansons. Die liefde deelt hij met Matthijs van Nieuwkerk en de twee besloten om daar een programma over te maken. In dit vierluik reizen de mannen door Frankrijk en praten ze over hun favoriete artiesten. Volgens Matthijs is Charles Aznavour de grootste artiest, maar Rob vindt Jaques Brel de allerbeste.

De Alleskunner VIPS

Finale

SBS6 – 21.50 uur



Iedereen die denkt dat bekende Nederlanders niks kunnen, heeft het mis. De winnaar van De Alleskunner Vips kan namelijk alles! In de grote finale van vanavond wordt duidelijk welke BN’er de afvalrace heeft gewonnen en flink mag opscheppen.

