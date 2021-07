Vanavond op tv: Code van Coppens, Diana's Decade en Rock Dog

Olivier Richters onthult: ik ben Ursa Major in Black Wi­dow-film

15 juli De Nederlandse acteur Olivier Richters speelt niet zomaar een willekeurig personage in de nieuwe Marvel-film Black Widow. Het naamloze bijrolpersonage dat hij vertolkt in de film is Ursa Major. Dit is in het Marvel-universum een van de leden van de Winter Guard, de Russische tegenhanger van de Avengers.