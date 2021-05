Vanavond op tv: Darts: Premier League, Spoorloos en Smother

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor maandag 24 mei.

RTL 7 Darts: Premier League

RTL 7 – 20.00 uur



Na een pauze van krap twee weken maken de acht overgebleven darters zich op voor de ontknoping van de competitiefase. Opnieuw speelt iedereen eenmaal tegen elkaar, waarna de beste vier zich plaatsen voor de finaleronde op vrijdag.

Spoorloos

NPO 1 – 20.30 uur



Na de dood van haar moeder vonden Ernie en haar twee zussen een lijstje met drie foto’s van een baby en de datum ‘mei 1942’. Toen Ernie navraag deed in de familie, bevestigde een oom dat haar moeder een kindje had gekregen én vervolgens had afgestaan. Zoeken was zinloos, want het meisje zou onvindbaar zijn. Ernie geeft niet op en roept de hulp van Derk in.



Natuur op Z: Life in the Air

RTL Z – 20.30 uur



Wij hebben straaljagers, helikopters en jumbojets, maar als het er op aankomt, domineren dieren het luchtruim. Want wie stijgt er zonder liters kerosine te gebruiken gewoon op van z’n plek? Precies. Er zijn zelfs dieren zonder vleugels die de zwaartekracht moeiteloos lijken te trotseren. Zoals de caracal, die zonder pardon vogels uit de lucht grijpt.



Afleveringen 2 en 3 volgens op 21.30 en 22.30 uur.

Smother

Nieuwe show

BBC First – 21.00 uur



Wanneer op de ochtend na een familiefeest Val Aherns echtgenoot dood wordt aangetroffen aan de voet van de rotsen vlak bij hun huis, onderzoekt Val de gebeurtenissen die zich de vorige avond hebben afgespeeld.

Help, mijn man is klusser!

RTL 4 – 20.30 uur



Irene woont met haar samengestelde gezin in een oud hotel dat van ellende zowat uit elkaar valt. Haar man, Arnold, is timmerman, maar hij doet allesbehalve timmeren. Irene is in de chaos van het oude vervallen hotel wanhopig op zoek naar een ruimte waar het gezin samen kan zijn.

