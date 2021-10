Vanavond op tv: Darts World Grand Prix, Casino Royale en Achterblijvers

Jochem (31) maakt filmmuziek voor wereldbe­roem­de series, maar wonen in Hollywood? Nee, gewoon in Utrecht!

4 oktober Vanuit zijn studio in Utrecht bedenkt de 31-jarige Jochem Weierink trailermuziek voor wereldberoemde tv-series en films. Hij zorgde onder meer voor muziek onder de populaire Amerikaanse fantasyserie Game of Thrones (GOT) en de film The Imitation Game. En hij is uitgenodigd om in Hollywood te komen werken. Toch blijft hij nuchter onder het succes. ,,Ik ben niet zo goed in mijzelf verkopen.”