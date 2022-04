Vanavond op tv: De Alleskunner VIPS, Bed & Breakfast en 3Doc: Clinton Young

Vera

RTL 8 - 20.25 uur



Op de heide van Northumberland stuiten twee tieners op het lijk van Shane Thurgood. Een kilometer verderop wordt de uitgebrande bus van een lokale stroper gevonden. Terwijl Joe denkt dat het hier om een afrekening in het stroperscircuit gaat, zit het volgens Vera toch anders. Thurgood was immers naar zijn geboortedorp teruggekeerd om de boerderij van zijn opa te verkopen, en niet iedereen was even blij met zijn komst.

De Alleskunner VIPS

SBS6 - 20.30 uur



Nu minder dan de helft van de BN’ers over is, komt het finalespel steeds dichterbij. De VIPS strijden verder voor de winst en dit keer doen ze dat met het bouwen van een toren van wc-rollen en ze worden uitgedaagd door een speciale gast.

The Bay



Nieuw seizoen

Één - 20.40 uur



Bij de start van het derde seizoen van The Bay is inspecteur Jenn Townsend de nieuwe vertrouwenspersoon bij de politie van Morecambe. Op haar eerste dag wordt ze al meteen in het diepe gegooid wanneer een lichaam aanspoelt in de baai.

Bed & Breakfast

NPO 1 - 20.33 uur



In Eck en Wiel, aan de oevers van de Nederrijn, staat Het Rentmeestershuis. Dit is de stenen trots van Els en Ludovic. Het stel denkt de overwinning met deze woonboerderij al op zak te hebben, maar heeft niet gerekend op de sterke concepten van de concurrentie. Zo bevindt de B&B van Vincent en zijn bonusdochter Zoë zich op het water en verblijf je bij Resi en Matthias in het kasteel waar in 1968 de serie Floris werd opgenomen.

De deelnemers van deze aflevering van Bed & Breakfast.

3Doc: Clinton Young - About Time

NPO 3 - 21.04 uur



In 2001 wordt de negentienjarige Clinton Young veroordeeld voor een dubbele moord. Hij belandt in de dodencel. Tijdens het maken van de docu’s Code rood: De doodstraf en Deal met de dood, ontdekt Jessica Villerius dat het scenario waarop Young veroordeeld is simpelweg onmogelijk is. Samen met juriste Renate Bouwmeester, strafrecht­advocate Merel Pontier en Youngs juridische team doet Villerius er vervolgens alles aan om een nieuw proces af te dwingen. Met succes.

Een beeld uit 3Doc: Clinton Young - About Time.

