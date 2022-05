Vanavond op tv: De Muzikale Tour van de Vrijheid, Beau en Vergeten helden

Karsu’s Turkse keuken

Dat ze kan zingen, weet Nederland na de laatste editie van Beste zangers wel, maar koken kan de van oorsprong Turkse Karsu Dönmez ook. Om te laten zien dat de Turkse keuken meer omvat dan döner kebab en een dürümschotel, verruilt ze haar microfoon opnieuw voor de keuken. Dit tweede seizoen staat ze niet alleen achter het fornuis, maar gaat ze ook op pad. Voor welke ingrediënt moet je bijvoorbeeld écht naar de Turkse supermarkt?

De Muzikale Tour van de Vrijheid

Vijf iconische Gelderse oorlogsmonumenten, vijf muzikanten én vijf verhalenvertellers zijn opnieuw de ingrediënten van De Muzikale Tour van de Vrijheid. In de eerste aflevering gieten de leden van de Nijmeegse The Voice-finalist Navarone het indrukwekkende verhaal van Bart Janssen in een nieuw nummer. Als baby overleeft Bart ternauwernood het bombardement van 22 februari 1944 op de Nijmeegse binnenstad.

Hoffman Family Gold

Todd Hoffman, goudzoeker van het eerste uur, stopte in 2018 nog gedesillusioneerd met dat werk, maar besluit toch weer een gokje te wagen. Een vriend kocht een aantal jaar geleden een groot stuk land in Alaska, maar haalde tot dusver niets naar de oppervlakte. Todd wordt ingevlogen, maar zijn tijd is beperkt: de winter staat al over zes weken voor de deur.

Beau

Na tien weken is Eva Jinek met zomerreces. Dat reces kan overigens wel even gaan duren, want met nieuwe talkshowhost Renze Klamer bij RTL, die de late avond in augustus voor zijn rekening neemt, is de kans groot dat Eva pas terugkomt in september. Maar niet getreurd: tot eind juli zit Beau van Erven Dorens weer op de kop van de tafel.

Vergeten helden

Evy Poetiray, die met haar Indonesische dansgroep voor de Duitsers danste, terwijl ze in de kelder onder het podium de illegale drukpers draaide. Of de Arubaanse Boy Ecury, die gestrande geallieerde piloten hielp. In Vergeten helden duikt Jörgen Tjon in het leven van een aantal strijders uit de Nederlandse koloniën, die zich in Nederland met gevaar voor eigen leven tijdens de Tweede Wereldoorlog aansloten bij het verzet.

