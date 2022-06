Vanavond op tv: Deadwater Fell, Tussen de Amerika’s en The Chelsea Detective

Tussen de Amerika’s

Nieuw programma

NPO 2 – 20.21 uur



In 2005 verhuisde Stef Biemans voor de liefde naar Nicaragua. Vijftien jaar later stond het land letterlijk in brand en werden hij en zijn gezin gedwongen om hun koffers te pakken. In Tussen de Amerika’s reist Stef van Panama naar Guatemala en keert hij terug naar de regio die ooit zijn hart wist te stelen. Is Midden-Amerika voor altijd verloren?

The Chelsea Detective

Nieuwe serie

BBC First – 21.00 uur



Detective Max Arnold en zijn partner Priya Shamsie worden opgetrommeld als weduwnaar Andrew Knightley zichzelf voor een metro lijkt te hebben gegooid. Maar heeft hij daadwerkelijk zelfmoord gepleegd of is er toch meer aan de hand? Een Bijbelcitaat op de badkamerspiegel van Andrew leidt Max en Priya via een kerkhof naar een onopgeloste misdaad uit het verleden.

The Orville: New Horizons

Nieuw seizoen

Paramount Network – 20.00 uur



Met een coronavertraging van ruim twee jaar vliegt de U.S.S. Orville weer. Het is 400 jaar in de toekomst en de bemanning probeert als vanouds door zowel de mysteries van het universum als door hun eigen complexe relaties te navigeren. Echt lukken wil dat niet, want ook in dit derde seizoen raakt de crew weer betrokken bij een groot aantal nieuwe conflicten.

Abandoned Engineering

Discovery – 20.30 uur



De wereld staat nog altijd vol met mysterieuze bouwwerken waarvan niet direct duidelijk is waar ze ooit voor dienden en waarom ze niet allang met de grond gelijk zijn gemaakt. Abandoned Engineering duikt in de opmerkelijke geschiedenis van deze constructies en trapt het seizoen af met een spooktoren in Thailand, die het toneel was van een griezelig moordmysterie.

Deadwater Fell

Nieuwe serie

NPO 2 – 23. 18 uur



In het Schotse dorp Kirkdarroch breekt midden in de nacht de hel los als het huis van dorpsarts Tom Kendrick (David Tennant) in brand staat. Tom overleeft de vuurzee, maar zijn vrouw Kate en hun drie kinderen niet. Terwijl Tom bijkomt, staat er een volgende schok op stapel: de politie vindt sporen die erop wijzen dat het helemaal niet om een ongeluk gaat, maar dat de brand is aangestoken. Al snel richt de woede van de ooit zo hechte gemeenschap zich op één persoon. Maar is dat wel de dader?

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: