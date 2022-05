Vanavond op tv: Domino Challenge, finale Champions League en Hier zijn de Van Rossems

Het roer om



SBS6 – 21.25 uur



Nadat hij dertig jaar in dezelfde fabriek heeft gewerkt, vindt Antoon het tijd voor verandering. Samen met zijn grote liefde Karina vertrekt hij naar Zuid-Spanje, waar een hardrockcafé moet komen. Het feit dat de twee geen enkele horeca-ervaring hebben, staat ze niet in de weg. Karina’s motto is niet voor niets: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. Vol goede moed gaan ze van start, maar al snel ontstaan er problemen.

Domino Challenge

Nieuw programma

RTL 4 – 20.00 uur



Onder toeziend oog van Ruben Nicolai en de van YouTube bekende domino-ster Lily Hevesh gaan acht duo’s de komende weken de strijd met elkaar aan om de titel ‘Masters of Domino 2022’ naar huis te spelen. Tijdens de wedstrijd moeten de koppels, samen met hun hulp, de meest waanzinnige, creatieve, spannende én ingenieuze bouwwerken zien te maken.

UEFA Champions League: Liverpool - Real Madrid

Finale

RTL 7 – 20.55 uur



Virgil van Dijk kan vanavond voor de tweede keer de Champions League winnen. De captain van Oranje is met Liverpool favoriet in het duel met Real Madrid. De finale in Parijs is een herhaling van die in 2018 toen de club uit Spanje met 3-1 aan het langste eind trok. Reals topspits Karim Benzema deed toen ook mee en scoorde. Virgil is gewaarschuwd.

UEFA President Aleksander Ceferin in een interview over de finale.

Hier zijn de Van Rossems

NPO 2 – 20.40 uur



Ondanks dat ze al een tijd niet meer zo gezond was, kwam het overlijden van Sis van Rossem begin deze maand onverwacht. Een paar weken geleden reisde het trio nog af naar Zierikzee voor wat de eerste aflevering van het negende seizoen had moeten worden. Als eerbetoon aan Sis is deze aflevering het slotstuk van zeven jaar Hier zijn de Van Rossems.

Sis, Maarten en Vincent van Rossem (vlnr) tijdens een eerdere aflevering van Hier zijn de Van Rossems in Heerlen.

Sophie Cross

NPO 3 – 20.25 uur



Nadat haar zoontje Arthur spoorloos verdwijnt, besluit strafrechtadvocaat Sophie Cross (Alexia Barlier) een carrièremove te maken: ze wordt - net als haar echtgenoot - politieagent. Het is niet enkel nobel werk, het geeft het haar ook de middelen om te blijven zoeken naar haar vermiste zoon. Bij haar eerste zaak wordt er na een aanrijding een lijk aangetroffen in de achterbak van de auto van een bekende dealer. Om haar plek in het team te verdienen, duikt Sophie in de zaak.

Ik vertrek - even weg

NPO 1 – 22.29 uur



Tien jaar geleden emigreerden printermonteur Mark en lingerieverkoopster Margoe om een naaktcamping te beginnen in het Slowaakse Pliešovce. Maar na een bezoek aan de luxe bed and breakfast van Aadje en Richard in het Spaanse Calpe, vragen zij zich af of ze hier nog wel gelukkig van worden. Aadje en Richard moeten zich in Pliešovce opeens zien te redden op een sobere camping in de herfstige regen.

