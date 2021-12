Vanavond op tv: Downton Abbey, NOC*NSF Sportgala 2021 en Feestdagen Sing-a-Long

Downton Abbey

Start seizoen 2 NPO 2 – 16.08 uur Het is november 1916 en de Eerste Wereldoorlog laat ook Downton Abbey op haar grondvesten trillen. Terwijl Matthew in de loopgraven vecht, raakt de graaf van Grantham steeds gefrustreerder als blijkt dat het leger hem enkel erefuncties toespeelt. Ondertussen ontvangt de familie een brandbrief om kamers ter beschikking te stellen als herstellingsoord voor de gewond geraakte officieren.

Rachel Khoo’s Chocolate

Terwijl de een er niks om geeft, snoept de ander het liefst elke dag een reep (of twee) weg. In Rachel Khoo’s Chocolate maakt de Britse tv-kok veel gerechten met chocola en in deze kerstspecial gaat ze een stapje verder door over een aantal traditionele kerstgerechten een scheut chocoladesaus te gieten.

Het nationale verkeersexamen

SBS6 – 20.30 uur Wat is eigenlijk het verschil tussen zo’n wit rond verkeersbord met een rode rand en een rood rond bord met een witte streep? En wat betekent dat wit-gele bord ook alweer? In Het nationaal verkeersexamen doet een stoet BN’ers onder leiding van Viktor Brand opnieuw theorie-examen. Wie slaagt met vlag en wimpel en wie blijkt toch een gevaar op de weg?

NOC*NSF Sportgala 2021

NPO 1 – 20.33 uur De Jaap Edens hadden ons vorig jaar december stiekem ook al om de oren moeten vliegen, maar de beeldjes bleven door een bijna volledig in het water gevallen sportjaar veilig in de kast. Dit jaar daarom de beste sportman, sportvrouw, paralympische sporter, sportploeg en coaches van de afgelopen twee jaar.

Feestdagen Sing-a-Long

NPO 3 – 21.17 uur



Na De hit kwis slaan Romy Monteiro en Kees Tol de handen opnieuw ineen met de Feestdagen sing-a-long. In deze quiz proberen twee duo’s van BN’ers uit te maken wie van hen de songteksten van klassiekers als Happy New Year, Last Christmas en Driving Home for Christmas het best mee kan zingen.