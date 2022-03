Vanavond op tv: Enkeltje Nederland, Uitstel van executie en Chateau Bijstand

Enkeltje Nederland

Nadat ze voor Enkeltje Verweggistan de halve wereld rondreisde, blijft Anne-Mar Zwart dit keer wat dichter bij huis. In Enkeltje Nederland volgt ze kinderen bij wie het nieuwe huis ‘gewoon’ binnen de landsgrenzen staat. Maar waarom gaan ze eigenlijk verhuizen? Was het oude huis te klein, te groot of te ongezellig? Heeft moeder een nieuwe baan of vader geen baan meer?

Karsu’s Turkse keuken

Dat ze kan zingen weet het land na de laatste editie van Beste zangers wel, maar koken kan Karsu Dönmez ook. Om te laten zien dat de Turkse keuken meer omvat dan enkel döner kebab en een dürüm schotel, verruilt ze haar microfoon voor de keuken. In deze aflevering richt ze zich op köfte. Maar hoe tover je een rundergehakt om tot die kruidige gegrilde gehaktspiesjes?

Andere tijden special

Al in 1972 brengt de Club van Rome een rapport uit met de vrij alarmerende boodschap dat de grondstofvoorraden binnen enkele decennia op zullen raken. De inhoud is weliswaar zorgwekkend, maar toch duurt het nog tot begin van deze eeuw voordat het milieu écht in gevaar komt. Andere tijden special over de strijd voor een beter milieu door de jaren heen.

Volledig scherm Een beeld uit Andere tijden special. © NTR

Uitstel van executie

De huizenmarkt staat flink onder druk en terwijl de een moet vechten om een huis te kunnen kopen, moet de ander juist hard werken om zijn of haar huis niet kwijt te raken. Zoals de ongeneeslijk zieke Andrea, die het financieel niet meer goed vol kan houden. Door haar beperking kan ze niet meer uit de voeten in haar huis en nu ze haar baan is verloren, kan ze ook de hypotheek niet meer betalen. Martijn Krabbé schiet te hulp.

Chateau Bijstand

Martien, Erica en Maxime en hun gevolg zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste sterren van Nederland. Daar hoort natuurlijk veel geld en mooie woningen bij. In Chateau Bijstand verlaten de leden van het gezin hun villa’s om terug te keren naar bijstandsniveau. Maar is dat wel vol te houden?

My 600-lb Life

Voedsel was in zijn jeugd schaars, dus áls er iets op tafel stond, verdween het meteen in de mond van Julian. Inmiddels wordt zijn gewicht een groter probleem, aangezien de 33-jarige uit Arizona nu ruim 360 kilo weegt. Omdat zijn vrouw Irma bang is dat haar man binnenkort komt te overlijden, wordt de hulp van Dr. Now ingeschakeld. Die wil Julian graag helpen met een maagverkleining, mits hij de eerste kilo’s zelf afvalt. Maar dát wordt lastig.

