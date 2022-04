Vanavond op tv: Eus' Boekenclub, Andere tijden en Helden van de Invictus Games

Eus’ boekenclub

NPO 2 - 19.50 uur



Iets later dan gepland - door de pandemie werd de Boekenweek een maand uitgesteld - duikt Özcan Akyol in de wereld van het boek. Samen met zijn eenmanspubliek Stefano Keizers en huisband Lakshmi zet hij vanuit het Burgerweeshuis in Deventer alles wat maar met lezen te maken heeft een week lang in de schijnwerpers. Zijn eerste gasten: David Van Reybrouck, Olga Zuiderhoek en Matthijs van Nieuwkerk.

Andere tijden special

NPO 2 - 20.30 uur



September 1943: De jonge Utrechtse studente Truus van Lier schiet vlak voor zijn huis NSB’er Gerard Kerlen neer. Na haar daad weet ze te ontkomen, maar toch wordt ze een paar weken later opgepakt en niet veel later in concentratiekamp Sachsenhausen gefusilleerd. Truus is niet de enige vrouw in de familie Van Lier die ondergronds gaat, want ook zus Miek en nicht Trui gaan in het verzet. Andere tijden special gaat over een familie die niet lijdzaam wilde toekijken en ervoor koos om terug te vechten.

Gold Rush: Winter’s Fortune

Discovery - 21.30 uur



Met de historisch hoge goudprijzen barst de strijd om het felbegeerde edelmetaal deze winter pas echt los. Vooral Tony Beets heeft grootste plannen en wil dit jaar maar liefst 250 kilo goud naar boven zien te krijgen. Om die droom waar te maken, heeft de ‘King of the Klondike’ vier miljoen dollar in nieuw materieel geïnvesteerd. Zorgt dat voor een grotere kans op het goud?

Killer Britain with Dermot Murnaghan

Nieuw seizoen

Crime + Investigation - 22.00 uur



Van moord tot doodslag; Dermot Murnaghan kan ook na zijn pensioen geen genoeg krijgen van dodelijke Britse conflicten. Ook in het vierde seizoen van Killer Britain duikt de voormalig misdaadjournalist in zaken die een diepe indruk op hem maakten. Zoals Julia Rawson, die in handen belandde van horrorfan Nathan Maynard-Ellis.

Helden van de Invictus Games

Nieuw programma

NPO 2 - 22.10 uur



Twee jaar werden ze door de coronapandemie uitgesteld, maar op 16 april beginnen ze toch echt: de Invictus Games. In Den Haag strijden vijfhonderd in het heetst van de strijd gewond geraakte veteranen uit twintig landen zeven dagen tegen elkaar. In Helden van de Invictus Games volgt Gregory Sedoc vijf Nederlandse deelnemers, die mede dankzij het toernooi weer vertrouwen in hun eigen lichaam kregen.

Een beeld uit Helden van de Invictus Games.

