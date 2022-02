Vanavond op tv: Expeditie Robinson: All Stars, Sander en de kloof en Dit Was Het Nieuws

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 – 20.25 uur



De Keuringsdienst dacht het beste met de kip voor te hebben en kocht een doos vrije uitloopeieren. Maar toen kwam het nieuws dat er buiten geen kip meer te bekennen was. Door de vogelgriep zit ons pluimvee ook in lockdown, ophokplicht heet dat in kippentaal. Maar waar komen al die vrije uitloopeieren dan vandaan? De Keuringsdienst over honderd miljoen kippen in quarantaine en een overheid die vaccins weigert.

Volledig scherm Een beeld uit Keuringsdienst van Waarde. © KRO-NCRV

Expeditie Robinson: All Stars

RTL 4 – 20.30 uur



Door de The Voice-rel was het voor RTL 4 even zoeken wat te doen met de programmering. Door het schrappen van de talentenjacht is er namelijk groot gat ontstaan. Een van de oplossingen: de Videoland-editie van Expeditie Robinson uitzenden. In deze speciale All Stars-variant strijden (halve) finalisten uit eerdere edities opnieuw voor de winst.

Sander en de kloof

NPO 3 – 20.58 uur



Nu de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt, is er behoefte aan vermogende mensen die zich inzetten voor de maatschappij. Maar waar zijn ze? Sander vraagt zich af waarom er zoveel ‘vermogensschaamte’ is terwijl er ook verantwoordelijkheid genomen kan worden voor de steeds groeiende ongelijkheid. Hoe kunnen we dit systeem zo inrichten dat het eerlijk is voor iedereen?

Volledig scherm Een beeld uit Sander en de Kloof. © VPRO

Dit Was Het Nieuws

Nieuw seizoen

NPO 1 – 21.33 uur



Wie geen genoeg krijgt van Sander Schimmelpenninck kan vanaf vandaag ook terecht bij de actualiteitenrubriek Dit was het nieuws. De presentator zal dit seizoen als een van de bekende gasten zijn licht laten schijnen op het nieuws van de afgelopen week. In de eerste aflevering is hij nog niet te zien en worden teamcaptains Jan Jaap van der Wal en Peter Pannekoek bijgestaan door acteur Nizar El Manouzi (Mocro Maffia) en presentator/zanger Rob Kemps, de drijvende kracht achter de Snollebollekes.

Volledig scherm Jan Jaap Van Der Wal in Dit Was Het Nieuws. © AVROTROS

Dr. Pimple Popper

Nieuw seizoen

TLC – 22.30 uur



Dr. Sandra Lee weet raad met iedere puist, maar dit seizoen krijgt de huidspecialist met een aantal opmerkelijke gevallen te maken, waar zelfs zij moeite mee heeft. Zoals een man met een tumor, die tot grote proporties is gegroeid. Gelukkig hoeft Sandra het niet alleen te doen en krijgt zij versterking van dr. Betty Song.

