Vanavond op tv: Five Bedrooms, Grenzeloos Verliefd en Handen aan de couveuse

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 21 september. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Handen aan de couveuse

NPO 1 - 21.26

Na een zwangerschap van nog geen zes maanden levert de ooievaar Ace al af bij Ashley en Thomas. Na de eerste schrik van de vroeggeboorte volgt een nieuwe golf van paniek als de kleine hummel ernstig ziek blijkt. Ace heeft dringend een stoma nodig, maar deze ingreep is voor een premature baby van slecht 900 gram enorm risicovol. De operatie slaagt en Ashley en Thomas durven na vijf slopende weken op de ic van de afdeling Neonatologie voorzichtig te hopen op een goede afloop. Lees hier het verhaal van baby Edith die eerder in de serie te zien was.

Volledig scherm Presentatrice Anne-Mar Zwart van Handen aan de couveuse kijkt mee op de afdeling Neonatologie van het Erasmus MC Sophia. © EO/Willem-Jan de Bruin.

Over leven

NPO 2 - 21.00

Marieke Poelmann was 22 jaar toen haar ouders omkwamen bij de vliegramp in Tripoli. Ze schreef het boek Alles om jullie heen is er nog, dat ze opdroeg aan de toekomstige kleinkinderen van haar ouders. Maar hun komst blijft misschien uit. Haar dertiger jaren staan in het teken van haar ongewenste kinderloosheid. Samen met interviewer Coen Verbraak praat ze over de vraag: hoe geef je betekenis aan het leven als er geen voor én geen na is?

Grenzeloos Verliefd

Net5 - 21.30

Op een marktje in toeristenoord Hurghada loopt de Utrechtse Maartje de Egyptische Essam tegen het lijf. Die trekt vervolgens wit weg, want de komst van de Nederlandse schone was hem al in een droom verteld. De weduwnaar en vader van vijf kinderen is op slag verliefd en ook Maartje kan haar ogen maar moeilijk van Essam afhouden. Nog geen half later boekt Maartje een enkeltje Hurghada. Maar eenmaal in Egypte brengen de cultuurverschillen haar toch aan het twijfelen.

Volledig scherm Simone en Mobin waren te zien in een eerdere aflevering van Grenzeloos Verliefd. © Talpa

Five Bedrooms

SBS9 - 20.30

Vijf singles ontmoeten elkaar aan de vrijgezellentafel op een bruiloft. Naast een liefje ontbeert het vijftal nog iets: een goedgevulde portemonnee om zelf een huis te kopen. Uiteindelijk komen ze tot een creatieve oplossing: wat als ze al hun dollars bij elkaar schrapen om zich op die manier de huizenmarkt op te vechten? Wat in eerste instantie als een wat mal idee klonk, wordt werkelijkheid als het stel een groot huis koopt.

Downsizing (2017)

Paramount - 20.00

Met: Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz, Laura Dern

In een niet al te verre toekomst is het mogelijk om mensen te verkleinen. En omdat je als minimens nou eenmaal minder geld nodig hebt, leven miljoenen zo als koningen van hun spaarcenten. Eén nadeel: als je kiest voor klein, is er geen weg terug en daar ondervindt Damon al gauw de nadelen van. Het concept is een vloek en een zegen: het leven van de minimensen is fascinerend, maar als dit gegeven gaandeweg minder belangrijk wordt, wordt de boel een stuk minder boeiend.