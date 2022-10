Vanavond op tv: Flikken Rotterdam en De tijd van ons leven

met video Vlaamse Adil en Bilall over het persoonlij­ke Rebel: ‘Jongeren die we kenden zaten ineens bij IS’

Met het regisseren van de Will Smith-blockbuster Bad Boys For Life werd hun Hollywooddroom werkelijkheid. Toch zijn de Vlamingen Adil en Bilall nóg trotser op de voltooiing van Rebel: een snoeiharde film over Syriëgangers uit Molenbeek die zich aansluiten bij IS. ,,Dit gaat over mensen die wij persoonlijk kenden.’’

5 oktober