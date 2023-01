Vanavond op tv: Heel Holland bakt, De grote verhuizing en Reizen Waes: wereldsteden

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zondag 29 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

De grote verhuizing - start seizoen 25

17.00 uur - SBS 6

Al een kwart eeuw zoeken tv-makelaars Phil Spencer en Kirstie Allsopp naar huizen voor radeloze huizenzoekers. Dit keer gaat het duo op pad in Northumberland, vlak bij de grens met Schotland. Hier zijn klussers Lauren en Noel op zoek naar een huis met karakter in de hoofdstad van het graafschap: Morpeth. Maar een gezinswoning mét karakter lijkt een vrij onmogelijke opgave.



Volledig scherm Phil Spencer en Kirstie Allsopp. © SBS

Lenette van Dongen - Paradijskleier

20.00 uur - SBS 6

Al sinds haar eerste cabaretvoorstelling, ergens begin jaren 90, is Lenette van Dongen op zoek naar geluk. In haar elfde, en naar eigen zeggen waarschijnlijk ook haar laatste, trekt ze nog een keer alles uit de kast om uit te zoeken waar dat geluk toch te vinden is. En dat blijkt helemaal niet zo makkelijk. Zeker niet als je een dag ouder wordt...



Reizen Waes: wereldsteden

20.17 uur - NPO 3

Nairobi is op dit moment de snelst groeiende stad van het Afrikaanse continent. Met een zeer jonge bevolking staat de hoofdstad van Kenia symbool voor de toekomst van Afrika. In de volle stad traint Tom mee met het enige ijshockeyteam van Oost-Afrika, test hij de eerste auto van Afrikaanse makelij en bezoekt hij de laatste twee levende noordelijke witte neushoorns.



Volledig scherm Tom Waes in Nairobi. © © VRT

Heel Holland bakt

20.23 uur - NPO 1

Nat zonnebloembrood, mislukte babbelaars en gescheurde macarons; in Heel Holland bakt is er de afgelopen weken behoorlijk wat misgegaan. Inmiddels zijn de allerbesten over en kunnen de vier overgebleven bakkers zich opmaken voor de halve finale. Die start pittig met ‘twee klassiekers in één’, maar wordt pas echt lastig met de technische opdracht: een krokant suikertaartje.



Volledig scherm Heel Holland bakt seizoen 10 kandidaten en jury. © Elvin Boer/MAX

Vardy vs. Rooney: the wagatha trial

21.00 uur - TLC

Een vete tussen twee Britse voetbalvrouwen bereikte in 2022 een climax in de rechtbank. Want had Rebekah Vardy, de vrouw van Leicester City-spits Jamie Vardy, daad­werkelijk privé­gegevens van Coleen Rooney, de vrouw van ex-voetballer Wayne Rooney, gelekt naar de pers? Om Rebekahs schuld te bewijzen had Coleen op een slinkse manier bewijs verzameld – wat haar de bijnaam Wagatha Christie opleverde. Rebekah ontkende de aantijgingen en spande op haar beurt een zaak aan wegens smaad. Aan de rechter de taak om deze ‘Wagatha Trial’ te beslechten.