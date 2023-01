Vanavond op tv: Heel Holland Bakt, Ivo op Zondag en De kist

Ivo op Zondag - start seizoen 3

Het land was in shock toen Ivo Niehe begin 2022 zijn microfoon aan de wilgen hing en daarmee zijn TV Show na veertig seizoenen achterliet. Toch betekende het einde van de TV Show niet het einde van de carrière van de meesterinterviewer. In Ivo op Zondag gaat Niehe door én haalt hij af en toe weer een interview aan uit het TV Show -archief.

Brigitte Kaandorp - Eh…

Heel Holland Bakt

Biscuit bakken, daar draaien de bakkers normaal gesproken de hand niet voor om. Toch blijkt ook koekweek bij een aantal bakkers behoorlijk lastig. De bakkers starten als vanouds met de signatuuropdracht; een macaron-taart. Daarna is het tijd voor de technische opdracht: michelettes, de specialiteit van het Franse eiland Mont-Saint-Michel. Wie weet een plekje in de volgende aflevering te veroveren?

Pointer - start seizoen 5

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In het Zuid-Limburgse Heerlen, waar relatief veel laaggeletterden wonen, is er een groot aantal losse initiatieven opgezet om taalachterstanden weg te werken: van projecten op peuterspeelzalen tot extra leeslessen in het onderwijs en taalcursussen voor volwassenen. Toch lijkt een meer structurele oplossing voor dit probleem uit te blijven. Wat is er nodig om te zorgen dat volgende generaties zonder taalachterstanden opgroeien?