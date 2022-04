Vanavond op tv: Het echte leven in de dierentuin, Ik vertrek en Mediastorm

Het echte leven in de dierentuin

Nieuw seizoen

NPO 1 - 19.05 uur



Ze waren in 2017 even wereldnieuws: de reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya, die uit China naar Ouwehands Dierenpark werden geïmporteerd om voor nageslacht te zorgen. Drie jaar later was het zover: op 1 mei 2020 zag Fan Xing het levenslicht. Hoe is het nu met de kleine pandabeer?

Ik vertrek

NPO 1 - 21.27 uur



Na jarenlang voor een baas te hebben gewerkt, vertrekt hotel­manager Erik samen met zijn vrouw Brigitte naar de Dordogne om in het dorpje Chancelade een eigen hotel te beginnen. Met 100.000 euro moeten er, in een statig pand uit 1900, vier luxe gastenkamers worden gemaakt. Maar na een half jaar klussen lopen de gemoederen hoog op en is het einde nog steeds niet in zicht.

Sterren in Concert: Mart Hoogkamer in Ahoy

NPO 3 - 22.05 uur



Begin 2020 had nog niemand van hem gehoord, maar twee jaar later is dat wel anders. Nadat hij viral ging met de tranentrekker Unchained Melody en een gigantische hit scoorde met Ik ga zwemmen (in Bacardi Lemon), kan niemand meer om Mart Hoogkamer heen. Twee weken geleden kwam de grootste droom van de Leidse volkszanger uit: een concert in het Rotterdamse Ahoy.

Mediastorm

Nieuw programma

NPO 2 - 22.09 uur



Sywerts mondkapjesrel, de The Voice-herrie en de stortvloed aan desinformatie op sociale media; in Media­storm buigen Madeleijn van den Nieuwenhuizen en Wouter van Noort zich over de manier waarop de publieke opinie tot stand komt. Hoe wordt die opinie gevoed door (sociale) media, politiek en het lobbycircuit? Wat zien en horen we? En nog belangrijker: wat zien en horen we niet?

Baptiste

Nieuw seizoen

NPO 2 - 22.52 uur



Tijdens een wandelvakantie in de Hongaarse bergen verdwijnen de echtgenoot en twee zoons van de Britse ambassadeur Emma Chambers. Na haar emotionele tv-oproep om een teken van leven, besluit Julien Baptiste zich te verdiepen in de zaak en samen te werken met zijn Hongaarse collega Zsófia Arslan. Maar het corrupte plaatselijke politiekorps en het internationale mediacircus maken het onderzoek er niet gemakkelijker op.

