Vanavond op tv: Het rampjaar 1672, Grantchester en The bold and the beautiful

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor vrijdag 28 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

The bold and the beautiful

RTL 8 - 18.05 uur

Deze Amerikaanse soapserie die zich afspeelt in Los Angeles is vanavond weer op de buis te zien. Taylor heeft een heftige periode achter de rug. Haar dochter Steffy trakteert haar op een skitripje om zo samen even lekker te ontspannen. Ondertussen hoort Ridge wie de kinderbescherming op Thomas heeft afgestuurd. Hij is sprakeloos als hij achter de waarheid komt.



Volledig scherm Thosten Kaye (Ridge) in The bold and the beautiful. © CBS

3Doc: De klimaatverkenner

NPO 3 - 20.25 uur

Noorwegen ligt lekker hoog, heeft bakken ruimte, vriendelijke mensen en is ook nog eens rijk. De ideale plek voor Nederlanders om naartoe te verhuizen mochten we door de stijgende zeespiegel kopje onder gaan, toch? In het tweedelige De klimaatverkenner loopt Nicolaas Veul alvast op de troepen vooruit. Hij verkent onze toekomst én gaat op zoek naar een plan B. Zijn eerste stop op de weg naar Noorwegen: Gouda, waar op vijf meter onder NAP gebouwd wordt.



The trials of Cate McCall - filmpremière

Net 5 - 20.30 uur

Veronica Superguide-score: ★★★

Cate McCall (Kate Beckinsale) is een advocaat met een drankprobleem, die zich zowel persoonlijk als professioneel probeert te rehabiliteren. Niet alleen om haar werk te kunnen blijven doen, maar ook om de voogdij over haar dochter terug te krijgen. Ze krijgt haar kans als ze Lacey (Anna Anissimova) moet verdedigen die zegt onschuldig te zijn veroordeeld voor moord. Er is van alles aan de hand in deze film, zodat er altijd wel iets te beleven valt en de acteurs zijn een stuk beter dan die in een standaard rechtbankdrama. Als je niet te veel verwacht, hapt het best lekker weg.



Grantchester - start seizoen 4

BBC First - 21.00 uur

Het vierde seizoen, met James Norton als dominee Sidney Chambers, gaat met vuurwerk en een dolksteek van start. Tijdens de chaotische toespraak van de Amerikaanse burgerrechtenactivist Nathaniel Todd valt er een slachtoffer. De zaak moet snel worden opgelost, voordat er rellen uitbreken in het anders zo vredige dorpje.



Volledig scherm Al Weaver als Leonard Finch, Tom Brittney als Will Davenport en James Norton als Sidney Chambers in Grantchester seizoen 4. © BBC

Het rampjaar 1672

NPO 2 - 22.19 uur

Een jong land dat zich veilig waant, wordt van drie kanten ongenadig aangevallen door machtige vijanden. Iedereen weet het dan: het is erop of eronder. In Het rampjaar 1672 reconstrueert de redactie van Andere tijden de gebeurtenissen die leidden tot het rampjaar 1672. Een jaar dat de geschiedenisboekjes is ingegaan met de zin: het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Maar wat gebeurde er nou precies in dat jaar en vooral: hoe kon het zo uit de hand lopen?

Volledig scherm Historicus Luc Panhuysen, kenner van de geschiedenis van Het rampjaar, is in elke aflevering te zien. © NTR

Rules of the game - eerste aflevering

NPO 2 - 23.18 uur

Hr-bobo Maya Benshaw wordt door het familiebedrijf Fly Dynamic ingehuurd om een bezem door het personeelsbestand te halen. Hier krijgt ze het al snel aan de stok met de stuurse ceo Sam Thompson. Wanneer Maya begint te graven in de archieven, wordt Sam gedwongen de onder het tapijt geschoffelde bedrijfsgeheimen onder ogen zien. Geen best moment, want ze staat op het punt om het bedrijf naar de beurs te brengen.