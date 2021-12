Vanavond op tv: Ik vertrek, Uit de bak en Ben ik hier alleen?

Mr. Frank Visser: Hoe is het nu met?

Billy Buys Brooklyn

Nieuwe serie Discovery – 20.30 uur Billy Leroy is een begrip in New York. De handelaar in vintage spulletjes heeft een neus voor speciale items die hij overal weet te vinden. Maar omdat hij en zijn winkel Billy’s Antiques and Props Manhattan uit zijn gejaagd, staat de extravagante verkoper letterlijk met lege handen. Samen met zijn rechterhand, shopmanager Paul, probeert hij in Brooklyn opnieuw te beginnen.

Ik vertrek

Uit de bak

Ben ik hier alleen?

Documentaireserie

NPO 3 – 21.47 uur



Voor filosoof Tim Fransen is het klip en klaar: we kúnnen gewoonweg niet de enige zijn in dit universum, want als de mens de ultieme vorm van leven is, dan is er iets flink misgegaan. Georgina Verbaan weet het inmiddels niet meer. Terwijl ze mijmert of geloven in buitenaards leven stiekem niet gewoon hetzelfde is als geloven in God, krijgt ze tijdens een seance in Schotland eindelijk contact met de andere kant.