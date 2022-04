Vanavond op tv: Ik Vertrek, Verborgen verleden en Oh, wat een jaar!

Oh, wat een jaar!

RTL 4 - 20.00 uur



Het jaar waarin Balkenende IV wordt beëdigd, prinses Ariane wordt geboren, Rita Verdonk uit de VVD-fractie wordt gezet en gorilla Bokito uit Blijdorp ontsnapt: Chantal Janzen reist terug naar het jaar 2007. Maar wat weten Esmée van Kampen en Sander Lantinga er nog van?

Verborgen verleden

NPO 2 - 20.38 uur



Geen thuiswedstrijd voor journaliste Fidan Ekiz. De Op1-presentatrice reist af naar moederland Turkije om in haar stamboom te duiken. Die voert haar via het Zwarte Zeegebied, muzikale clanleden en drakendoders naar de besneeuwde Turkse bergen.

Silent Witness

Nieuw seizoen

BBC First - 20.00 uur



Even rustig naar het toilet gaan, was er voor Rico niet bij. Hij eindigde met een doorgesneden keel op een openbare wc. Na een onderzoek blijkt Rico geboren te zijn als vrouw, maar is dit ook het motief? De alarmbellen gaan af als na de moord opnieuw een transgender persoon wordt aangevallen.

Ik vertrek

NPO 1 - 21.28 uur



Na jarenlang in de strijd te hebben meegedraaid om aanzien, macht, een goede baan en auto, pakken Estée en Taïf hun koffers voor een reis om de wereld. Een paar maanden verstand op nul en even helemaal niets. Maar niets wordt iets op het moment dat het stel aankomt in het Dominicaanse surfwalhalla Cabarete. Er wordt een pand aangeschaft, dat binnen vijf maanden moet worden omgetoverd tot een ontmoetingsplek voor reizigers. Echter lijkt één dag voor de opening de droom in duigen te vallen.

Make Up Your Mind

RTL 4 - 21.33 uur



Dat een drag queen meer is dan een man in een jurk werd vorig jaar al duidelijk tijdens de eenmalige special van Make Up Your Mind. Dit jaar gaan er niet acht, maar 25 BN’ers schuil achter lagen make-up. Welke bekende mannen gaan er de komende weken de catwalk op?

Volledig scherm Een beeld uit Make Up Your Mind van 2021. © Gerard Burgers

