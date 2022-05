Vanavond op tv: Inclusief Rutger, De Verraders en Social Media Murders

Social Media Murders



Nieuwe serie

NPO 3 – 21.34 uur



Het geluk lijkt Molly McLaren toe te lachen wanneer ze eind 2016 op Tinder de foto van Joshua Simpson naar rechts swipet. Maar al snel wordt duidelijk dat er iets goed mis is met de aan cocaïne verslaafde magazijnmedewerker. De relatie strandt, maar Joshua lijkt zich daar niet bij neer te leggen. Na haar dagenlang te hebben gestalkt, maakt hij uiteindelijk met 75 messteken een eind aan Molly’s leven.

Inclusief Rutger

Nieuw programma

NPO 2 – 22.19 uur



Rutger Castricum gaan in Inclusief Rutger op zoek naar zijn rol in de inclusieve samenleving. Werkt het niet averechts wanneer de ene na de andere persoon met een afwijkende mening wordt gecanceld? Of zijn juist de stuurse types het werkelijke probleem?

De Verraders

RTL 4 – 20.00 uur



Voor de Verraders is het dagelijkse kost om in het donker te opereren; zij halen hun streken vaak uit wanneer de medespelers slapen. Maar vanavond kunnen ook de getrouwen laten zien wat ze waard zijn als je helemaal niks kunt zien. Intussen heeft een verrassende wending de sfeer in het kasteel op scherp gezet, waardoor iedereen voor zijn plek moet vrezen.

Outback Opal Hunters

Discovery – 20.30 uur



Naast goud, zilver en diamanten is er in de aarde nóg een waardevol mineraal te vinden: opaal. Het vijfde seizoen van Outback Opal Hunters volgt opnieuw een aantal schatzoekers die in de Australische outback temperaturen van rond de 50 graden celsius trotseren om deze schat te vinden. Voor The Young Guns begint het seizoen niet goed. JC James is gewond geraakt bij een rodeowedstrijd, waardoor Noah en Jaymin er voorlopig alleen voor staan. Ook voor Chris en zijn zoons Oscar en Rory is het geen goede start, we donkere wolken brengen regen en onweer.

Louis Theroux: Dark States

NPO 3 – 20.25 uur



De leefomstandigheden in Amerika zijn in veel steden erg slecht. Zo kampt Huntington in West Virginia met de dodelijkste drugsepidemie uit de geschiedenis van de VS. Maar liefst één op de vier volwassenen hier gebruikt dagelijks heroïne. Louis volgt de hulpdiensten, die het aantal overdosissen nauwelijks meer aankunnen.

