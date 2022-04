Vanavond op tv: Je zal het maar hebben, Puberruil en Happy Trending

VIDEO Bobbie speelt voor ‘t laatst eigenwijze Floor uit populaire serie: ‘In mijn ogen doe ik altijd maar wat’

Voor de laatste keer is ze te zien als eigenwijze basisschoolleerling Floor in de populaire én prijswinnende jeugdserie ‘De regels van Floor’. Na dit vijfde seizoen, dat nu op tv is, is het klaar voor actrice Bobbie Mulder (16).

3 april