Vanavond op tv: Junior Songfestival nationale finale en Ik Vertrek XL

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zaterdag 24 september. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Love in paradise: the Caribbean

TLC - 22.00

De eerste zoen op de camping of de eerste soa in Salou; vakantieliefdes, wie is er niet groot mee geworden? Maar is het nou handig om die vakantietortel achter te laten waar je ’m vond of zit er stiekem toch meer in het liefdesvat? In Love in Paradise worden vier stelletjes, bij wie het liefdesvuur kortstondig brandde tijdens een vakantie, naar een tropisch eiland gevlogen om te ontdekken of er toekomst in de zomerfling zit.

Face to Face

NPO 3 - 20.25

Nadat rechercheur Bjørn Rasmussen tijdens zijn zoektocht naar de moordenaar van zijn dochter ontspoorde en uiteindelijk zelf achter de tralies belandde, staat zijn vrouw Susanne er alleen voor. Om ook niet compleet door te draaien, besluit ze haar werk als psycholoog weer op te pakken. Een van haar cliënten is John, die haar hulp heeft gezocht om te stoppen met roken. Maar wanneer Susanne hem onder hypnose brengt, bekent John onverhoeds de meest gruwelijke misdaden.

De vele gezichten van Tineke Schouten

NPO 1 - 22.25

Van Lenie uit de Takke­straat en Bep Lachebek tot Oma Oortjes en Andrea Riool; in ruim 40 jaar maakte Tineke Schouten ruim twintig theatershows met ontelbare typetjes en sketches. In De vele gezichten van Tineke Schouten volgen we de theaterdiva bij het maken van haar 25ste voorstelling Dubbel. Hoe gaat ze om met de tegenslagen die de coronacrisis met zich meebrengt? En hoe weet ze een balans te vinden tussen haar werk en haar drukke familieleven?

Volledig scherm De vele gezichten van Tineke Schouten. © BNNVARA

Junior Songfestival nationale finale

NPO 3 - 19.21

Voordat deelnemers begin december naar de Armeense hoofdstad Jerevan afreizen voor de internationale finale, moeten HIGH5, Infinity, Luna en Mixed Up vanuit een stampend vol Rotterdams Ahoy eerst onderling uitvechten wie van hen de nationale titel verdient. De presentatie is in handen van ervaringsdeskundigen Stefania en Matheu.

Ik Vertrek XL

NPO 1 - 21.30

Het was even spannend op Bonaire, zo was te zien in de vorige aflevering van Ik vertrek XL. Rinse en Francine zagen de bodem van hun spaarrekening in zicht komen en dat had gevolgen voor de bouw én voor hun relatie met Oscar en Vanessa. Maar nu schijnt de zon weer boven het Caribische eiland, want zoon Jan laat Nederland achter zich om naar Bonaire te emigreren en daar is iedereen blij mee. Het is een spannende stap, ook omdat zijn vriendin Fabienne niet meegaat. De twee beschouwen dit dan ook als de ultieme relatietest. En nog meer emigratienieuws: na veel gedoe over het pand gaan Hans en Marja nu definitief in het Italiaanse Friuli wonen. De twee zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Hun droom wordt echter wreed verstoord wanneer Hans ten val komt.