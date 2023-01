Vanavond op tv: Ministars, Chantals pyjama party en Schaatsen: EK allround en sprint

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor vrijdag 6 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Schaatsen: EK allround en sprint in Hamar

NPO 1 - 17.20 uur

Ruim een week na de strijd om de nationale sprint- en allroundtitels verzamelt de Europese schaatstop zich dit weekend in het Noorse Hamar voor de eerste internationale krachtmeting van het seizoen. Op deze eerste dag kunnen de allroundijzers overigens nog in het vet blijven: alleen de sprinters komen in actie. Regerend Europees sprintkampioen zijn Thomas Krol en de in bloedvorm verkerende Jutta Leerdam.

Volledig scherm Jutta Leerdam in actie op de 500 meter tijdens de tweede dag van de NK sprint eind december. © ANP

Chantals pyjama party

RTL 4 - 20.00 uur

Was Chantals pyjama party in eerste instantie nog het officieuze vervolg op Chantal blijft slapen, in deze nieuwe variant probeert een in pyjama, negligé of nachtjapon gestoken publiek zich via een keur aan spelletjes richting een droomreis te spelen. Maar hoe lang de trip duurt en wat de bestemming is, hangt af van hoe de finale gespeeld wordt. Eén ding is wél zeker: de winnaar stapt in pyjama op het vliegtuig.

Het water komt! - eerste aflevering

NPO 2 - 20.28 uur

Krap zeventig jaar geleden, op 31 januari 1953, gebeurt het schijnbaar onmogelijke: door een zware storm in combinatie met springtij breken de dijken door in Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland en op Texel. Grote delen van West-Nederland komen onder water te staan. Huizen spoelen weg, mensen en dieren verdrinken. In het vierdelige Het water komt! brengt Winfried Baijens met archiefmateriaal en indringende ooggetuigenverslagen in kaart hoe de ramp zich kon voltrekken.

Volledig scherm Winfried Baijens in Het water komt!. © NTR

Ministars - eerste aflevering

SBS6 - 20.30 uur

SBS6 trekt het jaren 80-merk Ministars uit het tv-archief, en geeft daar een eigen draai aan. Door het programma, waarin kinderen hippe popliedjes in een Nederlands jasje mikten, gaat een dikke streep. In de opgehipte 2023-variant zingt een aantal piepjonge zangvogeltjes videoduetten met de allergrootste sterren uit binnen- en buitenland. De hoofdprijs: 25.000 euro. Snelle, Rolf Sanchez en Miss Montreal nemen plaats in de jury, Wendy van Dijk en Britt Dekker presenteren.

The split - start seizoen 3

NPO 2 - 23.03 uur

Nadat bekend werd dat Hannah het niet zo nauw nam met de huwelijkse trouw en niet enkel de rechtszaal, maar ook het bed deelde met collega Christie, is het huwelijk tussen haar en Nathan verleden tijd. Terwijl ze de boedel verdelen, ziet Hannah eindelijk onder ogen wat ze dreigt te verliezen. Een schokkende onthulling laat de onderhandelingen vervolgens volledig ontsporen.