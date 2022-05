Vanavond op tv: No Return, Bed & Breakfast en Big Hero 6

Louis Theroux: Dark States

NPO 3 – 20.30 uur



Het aantal mensen dat neergeschoten is in District 5, een stadsdeel van het Amerikaanse Milwaukee, is de afgelopen jaren fors gestegen. De moordcijfers liggen in de grootste stad van Wisconsin zelfs twaalf keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Louis gaat mee op patrouille met de plaatselijke politie, die inmiddels met de handen in het haar zitten.

Bed & Breakfast

NPO 1 – 20.33 uur



De laatste aflevering van het seizoen gaat de grens over. Maar voordat de stellen in België belanden, worden de kussens eerst nog opgeschud bij Jolanda en Aads in b&b Op de Kleijne Hei in het Limburgse Well. In de oude boerderij vind je zowel een luxe- als basiskamer, en dat is ook precies hoe hun concullega’s hun verblijf aan de oever van de Maas ervaren. Een groot contrast bij de b&b van John en zijn dochter Maaike; bij hen slaap je in een grote villa mét zwembad.

No Return

NPO 2 – 23.10 uur



De vakantie van Kathy (Sheridan Smith) en Martin (Michael Jibson) naar een all inclusive-hotel in de Turkse Rivièra verandert in een nachtmerrie als hun zestienjarige zoon Noah (Louis Ashbourne Serkis) wordt gearresteerd voor verdenking van aanranding. Terwijl Kathy alles op alles zet om Noah vrij te krijgen, lijkt ze alleen maar tegengewerkt te worden door de lokale autoriteiten en media.

River Hunters

History – 20.30 uur



Schatgravers Beau Ouimette en Rick Edwards gebruiken de meest geavanceerde technologie om de Britse rivieren af te struinen naar archeologische schatten. Want wat ligt er eigenlijk allemaal in dat donkere en gevaarlijke water verborgen?

Big Hero 6

SBS6 – 20.30 uur



Hiro Hamada is een wonderkind en robotica-expert. Hij raakt betrokken bij een crimineel plan dat de hectische, hightech stad San Fransokyo dreigt te vernietigen. Met de hulp van zijn beste vriend, de robot Baymax, sluit Hiro zich aan bij een team van onervaren misdaadbestrijders om de stad te redden.

