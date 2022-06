Vanavond op tv: Oases in de Oriënt, 5 tegen 5 en Total Recall

Voetbal: oefeninterland Engeland - Nederland

Total Recall

RTL 7 – 20.30 uur Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger) heeft continu dromen over een reis naar de planeet Mars. Om uit te zoeken waar dat vandaan komt, bezoekt hij een bedrijf dat vakantieherinneringen verkoopt. Met het plaatsen van de herinneringen in zijn hoofd gaat er echter iets mis. Hierdoor herinnert Douglas zich dat hij een geheim agent is die tegen een vijand van Mars strijdt. Vanaf dat moment staat zijn leven op zijn kop.

Oases in de Oriënt

NPO 2 – 20:40 uur De Malediven is voor veel mensen de ultieme reisbestemming. Tijdens zijn bezoek aan de eilandengroep ziet Kefah Allush de andere kant van dit paradijs: de kant waar bewoners vechten voor het voortbestaan van hun land. Het water dat eeuwenlang voorspoed heeft gebracht, lijkt zich nu tegen hen te keren. Als er niets gebeurt, worden de Malediven opgeslokt door de zee en zal ook de unieke cultuur en identiteit, die al 2500 jaar is verbonden met de zee, voorgoed verdwijnen.

Signora Volpe

BBC First – 21.00 uur



Oud-spion Sylvia (Emilia Fox) arriveert in Italië voor het huwelijk van haar nichtje Alice. Maar voordat het jawoord überhaupt is uitgesproken, verdwijnt de bruidegom en wordt er een lijk in de vijver van zijn huis gevonden. Voor Sylvia zit er niets anders op dan de zaak uit te zoeken.