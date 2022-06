Vanavond op tv: op de T bij Wim Schippers, British Bake Off en Keuringsdienst van waarde

The First 48

Crime + Investigation – 22.00 uur



Het is bij de dienders van de afdeling moordzaken een ongeschreven regel: weet je een zaak niet binnen de eerste 48 uur op te lossen, dan worden je kansen om de dader achter de tralies te krijgen gehalveerd. De politie moeten dan ook flink aan de bak als het lijk van de zestienjarige Darrin Wilson wordt gevonden in een veld in Tulsa. Wanneer de sporen tot niks leiden, kan het team niet anders doen dan de hulp van het publiek in te roepen.

80 jaar, reeds - op de T bij Wim schippers

NPO 2 – 22.20 uur



Wim T. Schippers mag dit jaar niet alleen tachtig kaarsjes uitblazen, het is ook zestig jaar geleden dat hij als twintigjarige kunstenaar op televisie ‘debuteerde’ met zijn eerste solotentoonstelling. Een jaar later mikte hij een flesje gazeuse in zee bij Petten, en was zijn naam gevestigd. In Op de T bij Wim Schippers brengt Ronald Snijders op ontregelende wijze met veel archiefmateriaal een ode aan de multikunstenaar.

Keuringsdienst van waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Je kunt geen folder openslaan of de acties vliegen je om de oren. Tweede voor de halve prijs, tweede voor een euro, 50% korting, stapelkorting of een probeerprijsje. Maar er is één actie die de kroon spant: 1+1. Koop er één, krijg er een gratis. Bij sommige producten zelfs het hele jaar door. Hoe kan dit? Hoe kunnen winkels áltijd van alles gratis weggeven? Wat is hier de adder onder het gras?

Volledig scherm Een beeld uit een eerdere aflevering van keuringsdienst van waarde. © KRO-NCRV

Eddie the Eagle

Paramount Network – 20.30 uur



Michael Eddie Edwards (Taron Egerton) heeft een grote droom: hij wil één keer in zijn leven aan de Olympische Spelen deelnemen. Om die wens te vervullen, probeert hij de ene na de andere sport uit en laat zich niet weerhouden door honende reacties van anderen op zijn onsportiviteit. Wanneer Eddie zijn geluk bij het skiën uitprobeert, komt hij langzaam maar zeker steeds dichter bij zijn doel.

The Great British Bake Off

NPO 1 – 21.07 uur



Es lebe Deutschland! Voor het eerst in de geschiedenis van Bake Off is het Duitse week. Voor meervoudig meesterbakker Jürgen het zoveelste moment om zich naar de top van het klassement te bakken; met zijn Duitse Wurzeln is hij opgegroeid tussen de Schwarzwälder Kirschtorten, Käseküchen en Kalter Hünder. Maar weet hij zich ook raad met de technische opdracht: een acht lagen tellende Prinzregententorte?

Volledig scherm The Great British Bake Off. © Channel 4

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: