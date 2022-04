Vanavond op tv: Oplichters aangepakt, Real Madrid - Chelsea en de rijdende rechter

Kees van der Spek: Oplichters aangepakt

RTL 5 - 20.30 uur



Wanneer zijn pinpas op miraculeuze wijze uit zijn portemonnee verdwijnt, denkt Rob in eerste instantie nog dat het wel weer ergens opduikt. De schrik slaat hem pas écht om het hart als een dag later 30.000 euro van zijn rekening wordt overgeboekt naar de rekening van zijn nieuwe vriendin, wie inmiddels spoorloos is verdwenen. Samen met Kees van der Spek gaat hij op zoek naar de oplichtster.

UEFA Champions League: Real Madrid - Chelsea

RTL 7 - 20.55 uur



Na de 1-3 van vorige week moet titelverdediger Chelsea tijdens de return van wel heel goede huize komen om de Koninklijke in eigen huis met dikke cijfers te verslaan en daarmee door te stoten naar de halve finales.

De rijdende rechter

NPO 1 - 21.23 uur



Meneer Angevare is zijn lievelingsauto al zeven maanden kwijt. Dave Penders, een bekende van het programma, heeft er weliswaar een nieuwe motor ingezet, maar dat blijkt niet voldoende voor een soepel rijdende wagen. Ook doet de turbo al maanden niks. Aangezien een oplossing maar op zich laat wachten, eist Angevare de auto terug, maar Dave wil eerst het geld.

You, Me & My Ex

Nieuw programma

TLC - 21.30 uur



Terwijl de gemiddelde echtscheiding niet zonder slag of stoot verloopt, pakken de gescheiden koppels uit You, Me & My Ex het nét even iets anders aan. Voor hen geen slaande ruzies vol scheldpartijen; deze exen zien elkaar, meestal tot afgrijzen van hun nieuwe liefdes, nog regelmatig. Zoals Jimmy en Lisa die, achttien jaar na hun scheiding, elkaar nog steeds iedere dag zien.

Freeze the Fear with Wim Hof

Nieuw programma

BBC 1 - 22.00 uur



Niet iedereen doet het voor de lol: minutenlang in een ijsbad wegvriezen. Wim Hof, ook wel bekend als The Iceman, doet het graag en verbreekt daarmee wereldrecord na wereldrecord. In Freeze the Fear with Wim Hof daagt hij acht bekende Engelse celebrities uit om opdrachten uit te voeren in ijskoude omstandigheden.

