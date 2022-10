Vanavond op tv: Postcode Loterij Eén Tegen 50 en Het Gouden Uur

The Rotterdam Drag Show in première: ‘Iedere man heeft vrouwelij­ke kanten’

The Rotterdam Drag Show gaat vanavond in première in de Rotterdamse Schiecentrale. De grootste dragshow van Europa, met 207 kostuums, versierd met 386.000 stenen en 11.000 struisvogelveren. Maar net zo goed gaan de shows over kwetsbaarheid, zachtheid en de vrouwelijke kant ‘die iedereen in zich heeft’.

