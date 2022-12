Vanavond op tv: Sisi, A Berry Royal Christmas en WK Voetbal: Nederland - Argentinië

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor vrijdag 9 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

WK Voetbal: Nederland - Argentinië

NPO 1 - 19.52

Oranje neemt het vanavond in de kwartfinale van het WK op tegen Argentinië. Historisch gezien een beladen wedstrijd. In 1998 schoot Dennis Bergkamp ons in de laatste minuut - tegen de Argentijnen - naar de halve finale. Acht jaar geleden verloren wij een penaltyreeks van Argentinië en strandden we in de halve finale van het WK in 2014. Oranje heeft dus nog een appeltje te schillen met de Argentijnen... Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.

Volledig scherm Nederland viert de 3-1 overwinning op de Verenigde Staten. © Pro Shots / Marcel van Dorst

De Kijk van Koolhoven

NPO 3 - 20.25

De vampier is altijd een rijke inspiratiebron geweest voor filmmakers. En dan vooral de bekendste: Graaf Dracula, Bram Stokers bloedzuiger uit Transsylvanië. Francis Ford Coppola maakte ooit een Dracula-verfilming en ook Roman Polanski waagde zich aan de vampier. Maar deze aflevering gaat vooral over acteren, met Tom Cruise (Interview with the Vampire), Klaus Kinski (Nosferatu - Phantom der Nacht) en Nicolas Cage (Vampire’s Kiss).

Gran Torino

Veronica - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★★

Grommend en zuchtend als een Dirty Harry op leeftijd slaat Korea-veteraan Walt Kowalski (Clint Eastwood) zijn Aziatische buren gade in de vergane glorie van zijn buitenwijk. Maar als hij buurmeisje Sue Lor (Ahney Her) van een stel aanranders redt en met haar familie kennismaakt, begint zijn ijzeren pantser van vooroordelen scheurtjes te vertonen. Het sterkste aan het zoveelste juweeltje van regisseur Clint Eastwood is dat de machoheld niet onfeilbaar is, maar een paar grove inschattingsfouten maakt.

A Berry Royal Christmas

24Kitchen - 21.10

Het Nederlands Koninklijk Huis knipt menig lintje door, maar hun evenknieën aan de overkant van Het Kanaal zijn ook niet te beroerd om de schaar af en toe te laten wapperen. In A Berry Royal Christmas vergezelt Mary Berry de hertog en hertogin van Cambridge tijdens hun bezoek aan een aantal goede doelen. Als toetje bereidt de kookdiva, met de hulp van Kate en William zelf, een feestmaal voor alle vrijwilligers.

Volledig scherm William en Kate met Mary Berry in 'A Berry Royal Christmas'. © AP/BBC

2Doc: Belaagd

NPO 2 - 22.19

Een tik op de billen, een dickpick in de mail, een sissende bouwvakker of een vriend met losse handjes; in het afgelopen jaar zijn twee op de drie vrouwen in Nederland op straat lastiggevallen. Eén op de drie vrouwen heeft seksuele intimidatie ervaren op het werk. Kun je met dit soort cijfers nog spreken van incidenten? In Belaagd vertelt een groot aantal vrouwen, van jong tot oud, over mis­­plaatste grappen, handtastelijkheden, aanranding, seksuele intimidatie, verkrachting en geweld.

Schaatsen: Wereldbeker Calgary

NPO 1 - 23.51

Echt geweldig waren de resultaten niet tijdens de eerste wereldbeker in Stavanger. Laten we het houden op een incident, want een week later waren in Heerenveen de kaarten opeens heel anders geschud. Jutta Leerdam was één van de weinigen zonder koudwatervrees: na de eerste plek op de 1.000 meter in Noorwegen schaatste ze wederom naar het goud in Friesland. Maar flikt ze dat opnieuw op het snelle ijs in Calgary?

Sisi - eerste aflevering

NPO 2 - 00.19

Ruim zestig jaar nadat Romy Schneider als Sisi door het beeld dartelde, werd het levensverhaal van de keizerin van Oostenrijk in een nieuw jasje gestoken. Het eerste seizoen van de serie trapt af op het moment dat Elizabeth van Oostenrijk haar neef (!) keizer Franz Joseph leert kennen. Hij is op zoek naar een echtgenote, dus het is maar goed dat de vonken er tussen het hitsige stel vanaf vliegen. Maar hun liefdespad gaat allesbehalve over rozen. De NPO herhaalt de komende vrijdagen het eerste seizoen van de serie, vanaf 26 december is het tweede seizoen te zien.

Volledig scherm Dominique Devenport (Sisi) en Jannik Schümann (Franz Joseph) in de serie 'Sisi'. © KRONCRV