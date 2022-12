Vanavond op tv: Sterren op het doek en WK voetbal: Engeland-Frankrijk

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zaterdag 10 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Loïc: Zot van koken

24Kitchen - 16.40 uur

Koken zit Loïc Van Impe in de genen: zijn moeder én vader zijn professionele chefs, waardoor ook hij al van kinds af aan achter de potten kroop. Toch sloeg zijn moeder de garde het liefst uit zijn handen. ,,Een kok staat in de keuken wanneer andere mensen feesten”, riep ze altijd als haar zoon hardop over een eigen restaurant droomde. Haar poging faalde, want de 29-jarige Vlaming is niet alleen een succesvolle foodvlogger, hij is ook dagelijks te zien in zijn eigen kookprogramma.



WK voetbal: Engeland-Frankrijk

NPO 1 - 19.53 uur

Engeland won in de achtste finale gemakkelijk van Senegal. Toch wist het team van spits Harry Kane qua voetbal niet te imponeren. Ook de Fransen hadden geen grote kluif aan het Polen van Robert Lewandowski, ze wonnen met 3-1. Sterspeler bij de Fransen is Kylian Mbappé, met vijf doelpunten is hij momenteel topscorer van het WK. In de spits loopt Olivier Giroud die Thierry Henry in de vorige wedstrijd wist te evenaren als alltime topscorer van het Franse nationale team. De Engelse verdediging is gewaarschuwd. Wie gaat er door naar de halve finale? Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.



Volledig scherm Olivier Giroud en Kylian Mbappe vieren samen de eerste goal in de wedstrijd tegen Polen. © AP

Sterren op het doek

NPO 2 - 20.29 uur

Afghanistan, Irak, Pakistan; documentairemaker Sinan Can schuimde door bijna elk oorlogsgebied, maar van poseren voor drie kunstenaars krijgt hij pas écht klamme handjes. Terwijl hij in de Sint Nicolaaskapel in Nijmegen op het doek wordt gekwast, vertelt hij aan Eus hoe diep de ellende in oorlogsgebieden hem eigenlijk raakt. Voor de kunstenaars een fikse uitdaging om de pijn die verscholen zit achter Sinans pretoogjes vast te leggen.



Volledig scherm Özcan Akyol en Sinan Can in 'Sterren op het doek'. © MAX

Hitler: a life in pictures - eerste aflevering

Discovery - 21.30 uur

Als hoffotograaf van Adolf Hitler stond Heinrich Hoffmann met zijn Duitse NSDAP-neus boven op de fratsen van zijn broodheer. Hitler: a life in pictures laat aan de hand van opgefriste foto’s en filmbeelden de opkomst en ondergang van de Führer zien. Daarnaast blijkt uit de vierdelige documentaireserie hoe de beelden geholpen hebben in de moderne propagandamachine van de nazi’s en hoe ze het beeld van Hitler als grote leider versterkten.



2Doc: femicide

NPO 2 - 22.07 uur

In Nederland wordt iedere acht dagen een vrouw vermoord. Vrijwel altijd is de (ex-)partner de dader en de keuze van de vrouw om zelfstandig te zijn de oorzaak. Femicide – vrouwenmoord – wordt in de media vaak gebracht als een gezins- of familiedrama, maar dat is het niet. Waarom is femicide zo onderbelicht? Waarom wordt de dader niet bij zijn naam genoemd? En waarom worden we wel gewaarschuwd voor de man in de bosjes terwijl vrouwen het meeste risico lopen binnen hun relatie?