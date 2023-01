Vanavond op tv: The floor, Stegeman op de bres en Bert Visscher met Hij wordt vanzelf moe

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zondag 8 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Bert Visscher - Hij wordt vanzelf moe

SBS6 - 20.00 uur

Bert Visscher doet al jaren zijn best om orde te scheppen in de door hemzelf gecreëerde chaos. Doorgaans tevergeefs overigens. En ja hoor, ook in Hij wordt vanzelf moe dreigt er opnieuw een immense puinhoop. Het begint al met een verhaal over de thuiskomst van de zigeunerfamilie Tokko Pepetto. Vreemd, want een zigeuner heeft geen thuis, anders is het ook geen zigeuner.

The floor - eerste aflevering

RTL 4 - 20.00 uur

Matched by mom, Festival van de liefde, Holland’s got talent en Heel holland bakt kids: presentator Edson da Graça is inmiddels niet meer van de tv af te slaan. Vandaag maakt hij zijn debuut als quizmaster. In The floor draait alles om een gigantische, in honderd vlakken verdeelde ledvloer. Elk van de honderd kandidaten verdedigt z’n eigen vlak, maar moet tegelijkertijd zoveel mogelijk vlakken van z’n buren veroveren door middel van rechtstreekse kennisduels. Aan het eind van de rit ligt op de last person standing een ton te wachten.

Disasters at sea - start seizoen 3

Discovery - 21.30 uur

Een dronken kapitein, harde wind, hoge golven of een ijsberg; wanneer een schip water maakt, is het pompen of verzuipen. Het tweede seizoen van Disasters at sea trapt af met de ramp met de MV Flare, een Cypriotische bulkcarrier die in 1998 tijdens de overtocht van Rotterdam naar het Canadese Montreal op volle zee in tweeën scheurt. Hoe kan een 180 meter lang schip zomaar doormidden breken?

Primal survivor: over the Andes

National Geographic - 22.00 uur

Allround-waaghals Hazen Audel maakte de afgelopen jaren al heel barre tochten, maar duwt nu eigenhandig de kers op de survivaltaart met een honderden kilometers lange klimtocht over het Andesgebergte. Dat doet hij niet samen met een rugzak vol moderne middelen, hij maakt enkel gebruik van traditionele overlevingsmethoden.

Stegeman op de bres - start seizoen 8

SBS6 - 22.00 uur

Op oom agent kun je rekenen, behalve als je wordt opgelicht. Oplichting, fraude en bedrog vallen namelijk onder het civiele recht, en daar kan en mag de politie helemaal niets mee doen. Dat merken ook twee autodealers, die nog steeds wachten totdat de op het oog zo charmante Martijn hun auto’s na een proefrit weer inlevert. Alberto Stegeman gaat op onderzoek uit en komt er al snel achter dat Martijn helemaal geen Martijn heet.