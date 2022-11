Vanavond op tv: The Great, De Invasie van België en WK Voetbal: Senegal - Nederland

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor maandag 21 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

WK Voetbal: Senegal - Nederland

NPO 1 - 16.09

Eindelijk is het zover: ook voor Nederland gaat de WK-bal rollen. Oranje neemt het in de eerste poulewedstrijd op tegen het Senegal van Sadio Mané. De sterspeler van Bayern München is geen onbekende van onze aanvoerder Virgil van Dijk. De twee speelden jarenlang samen bij Liverpool en Southampton. Net als Oranje beschikken ook de Senegalezen ook over een dijk van een verdediger: Kalidou Koulibaly. Hij maakte deze zomer de overstap van Napoli naar Chelsea. Volg hier alles over Nederland naar het WK.

De Invasie van België - eerste aflevering

NPO 3 - 20.25

In opdracht van een mysterieuze opdrachtgever vallen vijf BN’er-koppels België binnen met maar één doel: de Nederlandse vlag hijsen en het land claimen. Klein probleem: voordat de driekleur überhaupt gehesen kan worden, moet-ie eerst verdiend worden. Tegelijkertijd doet een groep bekende Vlamingen er alles aan om d’n Ollanders hun land uit te jagen. Kleurt België binnenkort oranje of blijft het zwart-geel-rood?

Volledig scherm Geza Weisz en Rapper Dio in 'De Invasie van België'. © PowNed

The Great - eerste aflevering

Comedy Central - 20.30

De idealistische Duitse Sophie von Anhalt-Zerbst- Dornburg (Elle Fanning) wordt in de 18de eeuw naar Rusland verscheept voor een gearrangeerd huwelijk met tsaar Peter III (Nicholas Hoult). Maar in plaats van een fijne vent treft ze aan het Russische hof een hufter van een kerel. Om te ontsnappen aan het huwelijk moet de inmiddels tot Catherina omgedoopte Sophie met vernuft de kroon van haar man ontfutselen en het land zien over te nemen.

Volledig scherm Een scène uit de dramaserie ‘The Great'. © Canal Digitaal

Gold Rush: White Water - start seizoen 6

Discovery - 21.30

Goud is net als drank; het smaakt al snel naar meer, veel meer. Dustin Hurt gaat dan ook vastberaden door met zijn zoektocht naar het kostbare goedje. Maar daarbij neemt hij grotere risico’s dan ooit. Want om eindelijk die klapper te maken, koopt hij een gebied waar mogelijk nog voor miljoenen aan klompen in de grond zit. Het enige nadeel: het ligt in een deel van Alaska dat eigenlijk alleen per helikopter bereikbaar is...

Volledig scherm De cast van 'Gold Rush: White Water'. © Discovery

Verloren Kinderen - eerste aflevering

NPO 3 - 22.08

In Nederland groeien ruim 80.000 kinderen op in probleemgezinnen. Gezinnen waar sociale, psychische en financiële problemen aan de orde van de dag zijn. In het vierdelige Verloren Kinderen gooien drie van deze gezinnen hun deur open om te laten zien hoe en waarom het precies misgaat.

2Doc: IDFA Primeur - Moeders

NPO 2 - 22.19

Het leek zo’n goed idee van Eberhard van der Laan, voormalig burgervader van Amsterdam. Om de jeugdcriminaliteit in de stad terug te dringen, werd op basis van een algoritme een lijst opgesteld van jongeren die in hun leven weleens een verkeerde afslag zouden kunnen nemen. In Moeders vertellen vier moeders met zoons op deze Top 400-lijst dat dit ambitieuze plan en de bureaucratische rompslomp die daarbij kwam kijken er juist voor zorgde dat hun kind dieper in de criminaliteit belandde.