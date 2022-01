Vanavond op tv: The Voice of Holland, Flikken Maastricht en EK Afstanden schaatsen

Schaatsen: EK Afstanden

NPO 3 – 19.27 uur



Tijdens het NK Afstanden reed Irene Schouten haar concurrentie weliswaar zoek, maar het was nog maar de vraag hoe haar vorm zich verhield tot de wereldtop. Nou, ook dat zat goed getuige het aantal medailles tijdens de laatste wereldbekerwedstrijden. Vanavond schaatst ze tijdens de eerste dag van de EK Afstanden de 3.000 meter, terwijl de mannen de 1.000 meter afwerken.

The Voice of Holland

Start seizoen 12

RTL 4 – 20.30 uur



Tien jaar nadat de uitnodiging op haar mat plofte om auditie te doen voor The Voice of Holland, stapt Glennis Grace alsnog de studio in. Als coach welteverstaan. Ze kruipt op de stoel naast Ali B, Waylon en Anouk en vervangt daarmee Jan Smit. Er is overigens nóg een wijziging dit twaalfde seizoen: naast de bekende rode knop krijgen de coaches een ʻblock buttonʼ, waarmee ze hun mede­coaches buitenspel kunnen zetten.

De Alleskunner

Start seizoen 3

SBS6 – 20.30 uur



Opnieuw krijgen honderd kandidaten 99 opdrachten voor hun kiezen om te bepalen wie van hen de beste allrounder is. De beste hoef je alleen in de finale te zijn, het is de kunst om in de voorgaande rondes nooit de slechtste te zijn. Wie zaagt bijvoorbeeld een afvoerbuis het snelst in tweeën?

De 100 deelnemers van De Alleskunner.

Flikken Maastricht

Start seizoen 16

NPO 1 – 20.34 uur



Tot frustratie van Eva en Wolfs werd het dubieuze optreden van AIVD-kopstuk Donna Martina aan het einde van vorig seizoen door Justitie beloond met de functie van Teamchef van team Maastricht. Terwijl zij al op haar eerste werkdag de kont tegen de krib gooit, worden Romeo en Marion opgeroepen wanneer een echtelijke ruzie volledig uit de hand dreigt te lopen.

MAX PubQuiz

Start seizoen 3

NPO 1 – 21.27 uur



Corona of niet: de pubquiz blijft mateloos populair. Oók op tv. Met Sybrand Niessen als quizmaster strijden de komende weken in elke aflevering weer zes teams tegen elkaar om de PubQuiz-bokaal. Sybrand wordt dit seizoen bijgestaan door een wisselende bekende barkeeper. Vanavond is dat Anne-Marie Jung.

Sybrand Niessen presenteert de Pubquiz bij Omroep MAX.

90 Day: The Single Life

Start seizoen 2

TLC – 22.30 uur



Hoewel je het op voorhand niet zou verwachten, stapt het gros van de 90 Day Fiancé-deelnemers uiteindelijk toch met elkaar in de huwelijksboot. Wie alleen achterblijft, kan z’n pijlen vervolgens in The Single Life op een nieuw romantisch avontuur richten. Dit seizoen zijn dat onder anderen de Nederlandse Jesse en de Oekraïense Nathalie.

