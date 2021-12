Vanavond op tv: Top 2000 a gogo en Olympisch kwalificatie toernooi schaatsen

Top 2000 officieel afgetrapt door radio-dj Jeroen van Inkel

De Top 2000 is in de nacht van vrijdag op zaterdag officieel van start gegaan. Het was aan radio-dj Jeroen van Inkel om ‘de lijst der lijsten’ af te trappen om 00.00 uur. Dat gebeurde met de nummer 2000 van de lijst, Promises Of No Man’s Land van de Nederlandse artiest Blaudzun, dat voor het eerst in de hitlijst staat. Tot en met oud en nieuw worden de nummers 24 uur per dag achter elkaar gespeeld bij NPO Radio 2.

