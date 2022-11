Vanavond op tv: Van Onschatbare Waarde, Death in Paradise en De Bevers

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 16 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Death in Paradise - start seizoen 1

SBS9 - 20.30

Detective Richard Poole wordt naar het Caribische eiland Saint-Marie gestuurd om de mysterieuze moord op een Britse agent te onderzoeken. Maar Richard voelt hij zich als een vis op het droge in de tropische wereld. Toch weet hij zich te vermannen. Sterker nog, hij slaagt erin de moordzaak op te lossen. Als beloning wordt hij permanent op het eiland gestationeerd, en daarmee wordt zijn grootste nachtmerrie werkelijkheid.

De Bevers

RTL 5 - 20.30

Squats, roeien en crosstrainen; om zijn gedroomde sixpack te kweken, is Kees niet meer uit de sportschool weg te slaan. Ook John zit niet stil: wanneer Kees een ouderwets bord zuurkool bij oma naar binnen lepelt, is John zijn fanatieke zelf tijdens een voetbaltoernooi, met hevige last van zijn kuit tot gevolg. Toch is het niet enkel fysieke kommer in kwel in huize De Bever: de ouders van vriendin Erika vieren hun diamanten bruiloft en dat moet gevierd worden.

Volledig scherm John de Bever en Kees Stevensn in 'De Bevers'. © Tom Cornelissen

Greenland - filmpremière

Veronica - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★★

Als een komeet met z’n allesvernietigende kracht op de aarde komt afstormen, zou je denken dat iedereen zo snel mogelijk een veilig heenkomen zoekt. Nou, niet dus. Want dat ding zal vast in zee storten, is het idee. De paniek begint pas om zich heen te slaan als het eerste grote brokstuk inslaat in Florida en daar zo’n ravage veroorzaakt dat men vreest dat de mensheid eraan gaat. John Garty (Gerard Butler) hoopt dat een militaire bunker op Groenland een kans biedt op overleving. Op papier is Greenland de zoveelste rampenfilm. Het tegenovergestelde is echter waar. Door de focus te leggen op de gevolgen van de ramp en hoe normale mensen daarmee omgaan, is de film een aangename verrassing.

Nederland onder Water

NPO 1 - 20.34

Jarenlang waren de Nederlandse slootjes, rivieren en grachten zo smerig, dat een duik in het diepe je enkel zwemmersjeuk of een oogontsteking opleverde. De laatste decennia is er een bijzondere verandering gaande: door de verbeterde waterkwaliteit zien we weer een hand voor ogen én keren zeldzame bewoners op spectaculaire wijze terug. Zij spelen de hoofdrol in deze documentaire over de unieke onderwaterwereld.

Van Onschatbare Waarde - laatste aflevering

NPO 1 - 21.33

Hoog bezoek in Utrecht: niemand minder dan zanger Ronnie Tober komt langs. Een aantal jaar geleden zong Ronnie een nummertje voor Abraham ‘Prince de Lignac’ van Leeuwen. Die had zijn bedrijf verkocht en investeerde een deel van de opbrengst in een schip met een groep matrosen. Ronnie werd uitgenodigd en ontving als aandenken een bootje van sterling zilver. Wat hebben de experts voor deze miniatuur van het VOC-schip De Halve Maen over?