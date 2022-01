Vanavond op tv: VI Vandaag, Radar en Help, mijn man is klusser!

Margriet van der Linden schiet vol bij optreden Meau, ook kijkers onder de indruk

Presentatrice Margriet van der Linden was vanavond duidelijk geraakt door het optreden van zangeres Meau in haar talkshow M. Ze wilde het programma afkondigen, maar was emotioneel en moest even slikken. Ook kijkers waren behoorlijk onder de indruk, blijkt uit de reacties op Twitter. ‘Kippenvel en tranen.’

